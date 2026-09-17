Позор за секунды: число случаев шантажа с дипфейками выросло в 26 раз за полтора года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Человек запросто может стать героем откровенной фотосессии или фильма для взрослых.

Весь мир сегодня ломает голову, как ограничить такое бурное развитие искусственного интеллекта. Все чаще нейросети становятся соучастниками преступлений. Аферисты шантажируют россиян с помощью дипфейков.

Любой человек за считанные секунды может стать героем откровенной фотосессии или фильма для взрослых. И потом уже не доказать родственниками или коллегам по работе, что изображение было сгенерировано. Корреспондент «Известий» Александр Терехин о том, как сохранить репутацию и деньги.

Не нужны знания и навыки, время или техника. Фальшивки недетского содержания штампуются за секунды. Даже ребенок справится. Всего пара кликов — и репутационный удар ниже пояса нанесен.

— Вся твоя репутация будет испорчена, все твои друзья и близкие будут смеяться над тобой.

Всего две фотографии, а сколько проблем. Дмитрий теперь вынужден скрывать лицо за капюшоном. Мошенники сделали его звездой интернета. Правда, не такой славы он хотел. На фото даже и не он. Но пойди теперь докажи.

— Просили деньги. 20, 30, 50 тысяч рублей. Но я понимал, что если я отправлю хоть копейку, то они скажут: плати еще, плати еще, плати еще.

Для сахалинского преподавателя Антона Кашкина и вовсе создали целый аккаунт. По-детски наивные видео, но родителей и учеников впечатлили. Фальшивки сгенерировали недовольные дети. И хотя разобрались во всем достаточно быстро, осадочек, что называется, остался.

«Отвечая на вопрос о том, где проходит граница между детской шуткой и преступлением, — вот эта граница четко прописана в Уголовном кодексе», — сказал Антон Кашкин.

Конкуренты по бизнесу, коллекторы, бывшие возлюбленные или просто мошенники. Нейросюрприз может прилететь от кого угодно. За полтора года число случаев шантажа с использованием дипфейков выросло в 26 раз.

«Человек, когда сталкивается с такой ситуацией, он сразу представляет себе яркие картинки, что придется перед кем-то оправдываться, что, наверное, будет какой-то момент осуждения или, как правило, какого-то обсуждения точно. И поэтому первая естественная реакция — избавиться, в принципе, от такой ситуации», — сказала психолог Олеся Егорова.

То есть откупиться. И ведь мошенникам даже напрягаться не надо. Жертва, как правило, сама подкидывает материал для подделок: фото и видео в соцсетях, истории, посты. Интернет полон цифровых следов едва ли не каждого человека.

«Технологии настолько стремительно совершенствуются, что подходят абсолютно любые простые фотографии, которые выкладывают пользователи. Каких-то особых требований не нужно, потому что нейронная сеть может сама додумать, доработать», — сказал независимый эксперт по искусственному интеллекту Борис Агатов.

Генеральный продюсер креативного агентства Филипп Нестеров объясняет: с сегодняшними технологиями за пару дней с помощью искусственного интеллекта можно сгенерировать полнометражный фильм. Не то что десятисекундный ролик.

— Хороший свет, анфас — и этого достаточно, чтобы посадить вас лет на семь за ограбление.

И хотя задачу «создай видео ограбления» нейросеть не выполнит — искусственному интеллекту все же запрещено генерировать порочащий личность контент, — обходными путями, маскируя запросы под что-то безобидное, за несколько попыток можно добиться нужного эффекта. Пока.

«Безусловно, должен быть какой-то орган контроля со временем, который не даст возможности использовать искусственный интеллект как что-то плохое. Взрослые игрушки как людям из черных списков, и мошенникам, и детям не должны даваться для использования», — сказал генеральный продюсер креативного агентства Филипп Нестеров.

Генерация одного непристойного ролика обходится недоброжелателям минимум в 50 рублей. Всего же с помощью дипфейков мошенникам удалось выкрасть около двух миллиардов. Власти даже задумались обучать наставников по безопасному пользованию интернетом. Курсы обещают сделать доступными для всех желающих.

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