«Чтобы мышцы работали»: сколько шагов врачи рекомендуют проходить каждый день

Ортопед Литвиненко: в среднем человек должен проходить десять тысяч шагов в день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Для здоровья важно не столько разово набрать большой показатель, сколько постоянно поддерживать двигательную активность.

В среднем рекомендуется проходить ежедневно около десяти тысяч шагов. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко.

«Есть разные исследования: в зависимости от возраста показатель колеблется от пяти тысяч до 15 тысяч шагов в день, в среднем — около десяти тысяч. Это нужно, чтобы мышцы работали, кровь циркулировала, на стенках сосудов не откладывались атеросклеротические бляшки, давление оставалось нормальным, а основные жизненно важные органы функционировали правильно», — пояснил медик.

Хорошим результатом врач называет регулярное достижение возрастной нормы. А десять тысяч шагов рекомендует считать универсальным ориентиром. Однако важно не столько разово пройти много, сколько поддерживать двигательную активность каждый день.

Что касается времени для прогулок, единого мнения у исследователей нет, отметил специалист. Одни советуют ходить днем, другие — вечером, третьи — утром. Сам Литвиненко рекомендует опираться на собственное состояние — гулять стоит тогда, когда человек полон сил и бодр. Чаще всего это утро, но распределять шаги в течение дня полезнее, чем отходить всю норму за один раз и потом сидеть.

Также ортопед советовал выбирать для прогулок парки, скверы и лесные зоны, где много растений и мало машин, выхлопных газов и шума. Тогда ходьба будет не только нагружать опорно-двигательный аппарат, но и давать психике отдых.

Кроме того, необходимо уделить внимание выбору правильной обуви для подобной активности. Подошва должна амортизировать, гася ударную нагрузку при ходьбе по бетону и асфальту. Сама походка — с плавным перекатом с пятки через стопу на носок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поза «нога на ногу» при длительном сидении вредит опорно-двигательному аппарату. Одним из таких негативных последствий будет ухудшение осанки.

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