Названа причина смерти актрисы Натальи Даниловой

Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", режиссер Станислав Говорухин, 1979 г.

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Последние дни она провела в одиночестве в хосписе.

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла от рака. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Сердце актрисы остановилось 8 сентября. Ей было 70 лет. Последние дни она провела в хосписе Санкт-Петербурга. Данилова боролась с онкологическим заболеванием. Но болезнь была сильнее стараний врачей и смогла развиться до такой стадии, когда медицина оказалась бессильна.

Рядом с актрисой в это тяжелое время никого из родных не было. Она дважды выходила замуж, но смогла пережить обоих мужей. Первый супруг, режиссер Асхаб Абакаров, погиб в автокатастрофе в 1985 году. Вторым — стал мужчина не из публичной сферы по имени Сергей. Он скончался от инфаркта в середине 1990-х.

Детей у Даниловой не было. Еще когда она была замужем за Абакаровым, артистка сильно заболела. Врач поставил неверный диагноз и прописал сильнодействующие гормональные препараты. Позже выяснилось, что артистка к тому моменту была беременна. Из-за страха, что ребенок родится больным, Данилова сделала аборт. Это стоило ей возможности иметь детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал оторвавшийся тромб. Актеру стало плохо во время спектакля в петербургском театре «Комедианты».

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