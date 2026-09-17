Осень дает последний шанс: какой нужно пройти чек-ап перед сезоном простуд

Перед сезоном простуд нужно пройти чек-ап основных показателей организма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Некоторые изменения в самочувствии нельзя списывать на смену погоды.

С наступлением осени многие начинают чаще задумываться о здоровье: впереди холодная погода, меньше солнечного света и период, когда люди чаще сталкиваются с сезонными инфекциями. Подготовка организма к сезону простуд помогает внимательнее отнестись к своему состоянию и вовремя заметить возможные проблемы.

Перед зимой стоит оценить не только иммунитет, но и общее состояние организма. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему осенью стоит уделить внимание здоровью

Смена сезона становится для организма периодом адаптации. Меняется продолжительность светового дня, снижается температура воздуха, люди больше времени проводят в закрытых помещениях.

Из-за этого может измениться привычный режим: кто-то меньше двигается, чаще выбирает тяжелую пищу, хуже высыпается или замечает снижение энергии. Такие факторы могут отражаться на общем самочувствии.

Осень — удобное время, чтобы пересмотреть свои привычки и при необходимости обсудить с врачом профилактические меры. Такой подход помогает подготовиться к зимнему периоду без лишней тревоги и необоснованного приема препаратов.

Общее самочувствие: на что обратить внимание

Перед сезоном простуд важно оценить собственное состояние. Постоянная усталость, снижение работоспособности, нарушения сна или необычные изменения самочувствия могут быть поводом внимательнее отнестись к здоровью.

Особое значение имеет наличие хронических заболеваний. В холодный период некоторые состояния могут требовать более внимательного контроля, поэтому людям с постоянными проблемами со здоровьем важно заранее обсудить с врачом особенности подготовки к зиме.

Также стоит учитывать образ жизни. Недостаток движения, нерегулярное питание и постоянный стресс могут влиять на способность организма справляться с нагрузками.

Какие показатели здоровья можно проверить

Профилактический подход к здоровью включает оценку основных показателей организма. В зависимости от возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей врач может рекомендовать различные обследования.

Часто внимание уделяют общим показателям крови, которые помогают получить представление о состоянии организма. Также специалист может назначить дополнительные исследования, если есть жалобы или определенные факторы риска.

Важно помнить, что универсального списка анализов «для всех» не существует. Необходимость конкретных проверок зависит от состояния человека, его возраста, образа жизни и медицинской истории.

Витамины и микроэлементы

Перед зимой многие начинают принимать витаминные комплексы, считая их обязательной частью подготовки к сезону простуд. Однако потребность организма в отдельных веществах может отличаться у разных людей.

Некоторые показатели можно оценить с помощью обследований, если для этого есть основания. Например, врач может обратить внимание на возможный дефицит определенных веществ при наличии характерных жалоб или особенностей питания.

Самостоятельный прием большого количества добавок не всегда приносит пользу. Гораздо важнее разнообразный рацион, который включает необходимые организму продукты.

Состояние дыхательной системы перед холодами

Осенью и зимой увеличивается нагрузка на дыхательную систему: люди чаще находятся в помещениях, где проще распространяются сезонные инфекции.

Особенно внимательно к состоянию дыхательной системы стоит относиться тем, у кого уже есть хронические заболевания или регулярные жалобы на самочувствие.

Если появляются длительный кашель, ощущение нехватки воздуха, необычная утомляемость или другие изменения, не стоит откладывать обращение к специалисту.

Сон, питание и движение как подготовка к зиме

Здоровье перед сезоном простуд зависит не только от обследований. Большую роль играют ежедневные привычки.

Полноценный сон помогает организму восстанавливаться после нагрузки. Осенью, когда световой день становится короче, особенно важно сохранять стабильный режим отдыха.

Питание также имеет значение. В рационе должны оставаться продукты, которые обеспечивают организм необходимыми веществами: овощи, фрукты, белковые продукты, крупы и другие источники питательных компонентов.

Не менее важна физическая активность. Даже регулярные прогулки помогают поддерживать привычный уровень движения в период, когда многие начинают меньше выходить на улицу.

Какие сигналы организма нельзя игнорировать

Перед сезоном простуд важно обращать внимание на изменения в самочувствии. Если усталость становится постоянной, привычные нагрузки переносятся хуже или появляются новые симптомы, стоит обсудить это со специалистом.

Также важно не откладывать медицинскую помощь при выраженных изменениях состояния. Раннее обращение позволяет быстрее разобраться в причинах недомогания.

Забота о здоровье перед зимой — это не попытка полностью избежать всех сезонных заболеваний, а возможность лучше подготовить организм к предстоящим нагрузкам.

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