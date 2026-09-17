Медведи не лягут спать: Сибирь может остаться один на один с хищниками

Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке уйдут в спячку не раньше ноября

Фото: © РИА Новости/ Илья Наймушин

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Теплая осень способна заметно изменить привычный распорядок косолапых и продлить период их активности.

Условия, необходимые медведям для впадения в спячку, — температура ниже нуля и устойчивый снежный покров — в Сибири и на Дальнем Востоке могут сложиться лишь в ноябре или даже декабре. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«В октябре уже где-то появится снежный покров по северо-востоку. Но он будет все-таки временным, хотя, может быть, где-то останется лежать. В климатическом плане в азиатской части России снега немного, если только на побережье. А так он появится позже, ближе к зиме, примерно в ноябре или декабре», — приводит ее слова источник.

Макарова отметила, что эти данные основаны на усредненных климатических показателях, а точный прогноз на текущий год пока сделать невозможно. По словам синоптика, ожидается достаточно теплая осень, из-за чего формирование устойчивого снежного покрова может затянуться.

Тем временем в России участились случаи нападения медведей на людей. За последний месяц только в Сибирском федеральном округе жертвами таких нападений стали пять человек. Наиболее резонансный инцидент произошел на Алтае: медведь вытащил туристку из палатки и убил ее.

Помимо этого, в 2026 году выходы медведей к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел были зафиксированы в 41 регионе России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Верхний Кебеж Красноярского края медведь проник в частный дом через открытое окно и смертельно травмировал пожилую женщину, которая стала четвертой жертвой нападений хищников в регионе за две недели. На поиски зверя отправили охотников и полицию, патрулируют и местные жители. Сельчане жаловались на разгул медведей и раньше: с начала сезона здесь уже отстреляли 53 особи, но трагедия показала, что этого недостаточно.

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