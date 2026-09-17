Трамп: украинский кризис ведет к повышению цен на дизель, но это скоро кончится

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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По словам президента США, Вашингтон прилагает значительные усилия для урегулирования.

Американские переговорщики активно работают над урегулированием конфликта между Россией и Украиной, и противостояние приближается к завершению. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в Северной Каролине.

Глава Белого дома отметил, что ему удалось завершить восемь войн, однако украинский конфликт оказался самым сложным. Причиной он назвал личную неприязнь лидеров враждующих государств друг к другу. Трамп также указал, что боевые действия приводят к росту цен на дизельное топливо в США, и пообещал скорое разрешение ситуации.

«Мы работаем очень тяжело, чтобы Россия и Украина (достигли соглашения. — Прим. ред.)… Вы знаете, я завершил восемь войн. И самая сложная — между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга», — цитирует Трампа РИА Новости.

Прежде американский лидер заявлял, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию. Трамп также подчеркивал, что спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер успешно справляются с обязанностями переговорщиков.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речи о победе в конфликте с Россией не шло с самого начала боевых действий. По его словам, главным итогом должно стать прекращение боев и установление мира.

Лидер киевского режима отметил, что большое количество человеческих потерь стало причиной, по которой конфликт перестал восприниматься как борьба за победу. Стоит отметить, прежде Зеленский допускал возможность победы своей стороны.

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