Горы обрушились, реки вышли из берегов: Азия оказалась во власти стихии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спасательные службы продолжают оценивать последствия природных катаклизмов.

Массивный оползень на Юге Китая чудом обошелся без жертв. Он сошел рано утром — прямо на дома и стоящую снизу автозаправку. Жертв удалось избежать благодаря раннему предупреждению. В Непале тем временем растет число жертв паводка, который произошел в конце августа. Погибли почти полторы тысячи человек, шесть тысяч пропали без вести — среди них 11 россиян. Селевой поток смыл важнейший пограничный переход с Китаем, смыл 19 мостов и десятки километров домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в Непале затронула и соседний Тибет, где на китайской стороне границы числятся пропавшими свыше 500 человек. Кроме того, подтверждены пять летальных исходов.

Мощное наводнение внезапно обрушилось на север Непала 26 августа. В результате стихии серьезно пострадал пользующийся спросом у путешественников район Расува. По словам главы МИД страны, причиной стихии стали землетрясение и последовавший за ним оползень, спровоцировавшие резкий подъем уровня воды в реке Бхоте-Коши.

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