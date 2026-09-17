«Подарок» ко Дню пожилого человека: мошенники атакуют пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Мошенники начали обещать пенсионерам выплаты ко Дню пожилого человека

Злоумышленники придумали новую схему обмана пенсионеров. Они представляются сотрудниками Социального фонда России или органов соцзащиты и предлагают оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным специалистов, мошенники также могут говорить о компенсации за неиспользованные путевки. Для оформления денег без посещения МФЦ они просят назвать реквизиты банковской карты, защитный код с ее обратной стороны и код из СМС.

Полученные сведения злоумышленники могут использовать для доступа к счетам и хищения средств.

В «Мошеловке» напомнили, что настоящие сотрудники Социального фонда и органов социальной защиты не запрашивают по телефону защитный код банковской карты или коды из СМС.

День пожилого человека отмечается 1 октября. Специалисты советуют не сообщать незнакомцам банковские данные и самостоятельно обращаться в государственные учреждения для проверки информации о выплатах.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне злоумышленники начали рассылать жителям России фишинговые сообщения, выдавая их за уведомления от «Госуслуг» и поликлиник. В этих сообщениях предлагалось записаться на вакцинацию против новых штаммов гриппа, которые ожидаются в сезоне 2026 года.

Если перейти по ссылке, указанной в сообщении, пользователь окажется на поддельном сайте, который выглядит как настоящий портал «Госуслуги». Если ввести на этом сайте свои логин и пароль, злоумышленники могут получить доступ к реальному аккаунту пользователя.

В «Мошеловке» предупредили, что для записи на бесплатную вакцинацию по полису ОМС необходимо использовать только официальные государственные приложения, сайт «Госуслуги» или обратиться непосредственно в регистратуру поликлиники.

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