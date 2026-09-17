Самолет потерпел крушение в Колумбии: пять человек погибли

Самолет Cessna разбился в Колумбии, погибли пять человек

Фото: x.com

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Воздушное судно несколько дней искали в труднодоступном районе, где спасателям пришлось столкнуться с тяжелым рельефом и непогодой.

В Колумбии обнаружили самолет Cessna T206, который потерпел крушение по пути из города Кондото в аэропорт Гуаймараль в Боготе. Все пять человек, находившихся на борту, погибли. Об этом 16 сентября сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в соцсети X.

Воздушное судно с регистрационным номером HK-4985 исчезло с радаров утром 13 сентября во время полета в Боготу. Последний контакт с самолетом установили в горной лесистой местности на границе департаментов Чоко и Рисаральда.

Позднее поисковые группы обнаружили предполагаемое место крушения в районе природного национального парка Татама. Самолет находился в труднодоступной горной местности.

Проведению поисково-спасательной операции мешали сложный рельеф и неблагоприятные погодные условия. Для доставки спасателей к месту падения пришлось использовать вертолеты.

Власти Колумбии подтвердили гибель всех пяти человек, находившихся на борту самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Partenavia P.68 потерпел крушение в Венесуэле. На борту воздушного судна находились семь человек, среди которых оказалась украинская модель София Комар и венесуэльские бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Самолет выполнял рейс из национального парка Канайма в Сьюдад-Боливар и потерпел аварию в районе аэропорта имени Томаса де Эреса.

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