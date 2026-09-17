Песенка студента спета? Мошенники тестируют новую схему обмана учащихся

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Злоумышленники маскируют обман под привычные студентам сервисы и выплаты, чтобы получить доступ к личной информации и деньгам.

Злоумышленники стали использовать поддельные сайты российских вузов, чтобы получать доступ к банковским счетам студентов. Об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Студентам отправляют сообщения со ссылкой на страницу, которая внешне похожа на сайт университета или государственный портал. Под предлогом оформления стипендии пользователя просят указать персональные и банковские данные. После этого злоумышленники могут получить доступ к счету и списать деньги.

По словам эксперта, похожую схему используют под видом бронирования мест в общежитии и оплаты обучения.

Еще один способ обмана — рассылка вредоносных файлов. Их могут маскировать под списки получателей стипендии или документы для оформления выплат. Такие файлы способны похищать пароли, файлы cookie и платежную информацию.

Кроме того, студентам предлагают установить APK-файлы якобы официальных приложений вуза. После установки вредоносная программа может перехватывать сообщения и коды подтверждения, а также имитировать окна банковских приложений.

Эксперт рекомендует проверять любую информацию о стипендиях и других выплатах самостоятельно — через официальный сайт учебного заведения, а не по ссылкам из сообщений.

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