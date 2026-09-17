Доллар на развороте: каким будет курс на следующей неделе

Эксперт Зельцер спрогнозировал курс доллара, евро и юаня на следующую неделю

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На валютном рынке намечаются перемены — эксперты уже оценили возможный сценарий.

На следующей неделе курс доллара может составить около 85 рублей, евро — 98 рублей, а китайского юаня — 12,7 рубля. Такой прогноз Газете.Ru дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

По словам специалиста, осенью российская валюта начала восстанавливаться после заметного ослабления в летние месяцы. Поддержку рублю, в частности, оказало сокращение Минфином объемов покупки иностранной валюты по бюджетному правилу.

Дополнительными факторами Зельцер назвал паузу в снижении ключевой ставки ЦБ, позитивные ожидания вокруг геополитической ситуации и рост цен на нефть.

Эксперт отметил, что за последнее время рубль укрепился примерно на 4%. При этом иностранные валюты отступили от максимумов, достигнутых ранее.

По данным Investing.com на 16 сентября, доллар на внебиржевом рынке стоил более 83,9 рубля, евро — свыше 97,1 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 12,5 рубля.

Таким образом, прогноз Зельцера предполагает умеренное ослабление рубля по отношению к доллару и евро на следующей неделе при сохранении текущих тенденций на валютном рынке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.