Ученые впервые определили температуру тела тираннозавров

Зубная эмаль тираннозавров помогла узнать, какая у них была температура тела

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Исследование показало, что древние хищники могли поддерживать примерно такую же температуру тела, как современный человек.

Ученые впервые смогли определить примерную температуру тела тираннозавров. Оказалось, что она составляла около 36,3 градуса Цельсия. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Для расчетов специалисты изучили состав эмали трех зубов тираннозавров, найденных на территории современной Монтаны. Исследователи проанализировали соотношение изотопов кислорода-18 и углерода-13.

Ранее ученые уже пытались определить температуру тела древних хищников по составу костей и зубов. Однако сделать точные расчеты мешало отсутствие информации о количестве воды в организме динозавров.

Новый метод позволил обойти эту проблему. Соотношение изученных изотопов в зубной эмали не зависит от содержания воды в организме животного.

Для сравнения специалисты также исследовали зубы пяти древних крокодилов, живших в том же регионе примерно в тот же период.

Полученные результаты указывают на то, что температура тела тираннозавров была сопоставима с температурой тела современных человека и других теплокровных животных. По мнению исследователей, это является дополнительным свидетельством теплокровности этих древних хищников.

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