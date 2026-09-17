Оперштаб: шесть человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости/ Антон Вергун

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Беспилотники повредили автомобили, частные дома и административное здание.

Шесть мирных жителей пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом в мессенджере МАКС сообщил региональный оперативный штаб.

В селе Ржевка Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль — мужчина с акубаротравмой обратился в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ). В самом Шебекино беспилотники повредили шесть машин и частный дом, в селе Вознесеновка загорелся автомобиль.

В Ракитянском округе и поселке Пролетарский осколочные ранения получили два человека. Наибольшее число пострадавших — в Краснояружском районе. В поселке Отрадовский женщина получила осколочные ранения спины при ударе по предприятию. В Красной Яруге ранены двое мужчин: один — с травмами рук, ног и живота, другой — с проникающим ранением брюшной полости. Всех троих доставили в медицинские учреждения.

Атаки были зафиксированы и в других районах. В Валуйском округе на хуторе Леоновка повреждены кровли и фасады двух домов. В Грайворонском округе в селе Дунайка и городе Грайвороне удары пришлись по жилому сектору и административному зданию, загорелся частный дом. В Белгородском районе в селе Николаевка поврежден легковой автомобиль.

Вечером 16 сентября в регионе трижды объявляли угрозу повторной атаки БПЛА. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам, по возможности — найти укрытие.

В тот же день временно исполняющий главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что мирная жительница погибла при атаке беспилотников. Еще один мужчина получил осколочные ранения при ударе дрона-камикадзе по поселку Борщово, его госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска выбили националистов из Ольховатки в Харьковской области. Перед штурмом подразделения блокировали противника, действуя под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников.

Освобождение населенного пункта стало частью операции по ликвидации Волчанского котла. Группировка «Север» сжимает окружение, его площадь уже сократилась до 400 квадратных километров.

На Великобурлукском направлении взято Широкое. Небо над котлом перекрыто российскими дронами, включая тяжелый гексакоптер «Мангас». Взятие Шевченково и Широкого закрывает пути деблокирования группировки ВСУ.

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