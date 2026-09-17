Четвертая жертва за две недели: медведи держат Красноярский край в страхе

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В селе Верхний Кебеж хищник проник в частный дом и смертельно травмировал пожилую женщину.

Дикая угроза подошла сегодня к самым дверям жителей российских регионов: новый случай нападения медведя в Красноярском крае. Но на этот раз принципиальная разница — хищник не поджидал свою жертву в лесу, а пришел за ней сам, прямо к дому. Медведей отстреливают сотнями, их численность срочно пытаются сократить. Но, похоже, время упущено, и сейчас ситуацию контролирует не человек. Что может их остановить — узнавал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Этот небольшой дом на окраине села Верхний Кебеж от леса отделяет лишь старый покосившийся забор, который вряд ли способен остановить дикого зверя. Ночью сюда вышел голодный медведь. Одно из окон хозяйка оставила открытым на проветривание, и, вероятно, именно запахи из комнаты привлекли зверя. Медведь полез внутрь — на стене остались следы от когтей.

Старушка проснулась от шума и выглянула посмотреть на незваного гостя, медведь схватил женщину и вытащил на улицу. Утром соседи обнаружили возле забора ее окровавленное тело.

«Я подошла, а у нее весь живот разъеденный, и нога правая, прямо переломленная, где ступня», — говорит соседка пострадавшей Светлана Дувендей.

На поиски медведя отправили группу, в которую вошли охотники и сотрудники полиции. Патруль организовали и местные жители.

«Есть все предположения, что он вернется. Он даже ее не прикопал», — говорит житель села Верхний Кебеж Алексей Сафонов.

На разгул медведей сельчане жаловались и раньше. Только с начала сезона здесь уже отстреляли 53 особи, но трагедия показала — этого недостаточно.

«Такого выхода кто ожидал? Никто не ожидал. Такого никто не ожидал конечно. Чтоб он прям в дом залез», — говорит Сафонов.

Погибшая женщина стала четвертой жертвой нападения медведя в Красноярском крае всего за две недели. Даже центр региона, Красноярск, из-за медведей тоже живет в режиме повышенной готовности.

Один из хищников вышел на остров Татышев — место, которое сегодня трудно представить территорией дикого зверя. Остров находится прямо на Енисее, фактически между жилыми районами Красноярска, а значительная его часть давно превратилась в огромный городской парк.

По предварительным данным, медведя заметили на берегу Енисея. Главный вопрос — как хищник оказался на острове? Основная версия, что зверь пришел из леса на противоположном берегу. Он просто переплыл реку.

У бурого медведя практически нет естественных врагов, поэтому основным способом сокращения популяции остается охота. После череды нападений с человеческими жертвами власти региона ввели вознаграждение в размере 36 тысяч рублей за добытого медведя.

В прошлом году было выдано около пяти тысяч разрешений, однако охотники воспользовались примерно половиной из них. Численность зверя в регионах не сокращается, даже наоборот — в Красноярском крае она достигла почти 30 тысяч особей, что втрое превышает безопасный для региона порог.

«Я не могу сказать что это упущение, недоработка, и все. Это природное явление. Это примерно, знаете, когда как саранча полетела и съела весь урожай. И его невозможно ни предсказать, ни сказать, что в этом году будет так, ни обработать заранее ядохимикатами», — рассказал начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Николай Мальцев.

В министерстве природы сбрасывают ответственность и кивают на местные власти. У регионов сегодня есть все полномочия по регулированию численности бурого медведя, и субъекты ими пользуются. Кроме того, регионы могут привлекать дополнительные механизмы, например, вводить режим повышенной готовности или штрафы за кормление диких животных. Впрочем, уже очевидно, что предоставленных регионам инструментов недостаточно: ситуация вышла из-под контроля и требует вмешательства федерального центра.

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