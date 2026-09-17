«Мультикан-8» не спасет даже склад: опасную партию уничтожат

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Экспертиза выявила в препарате живой вирус болезни Ауески, который связывают с гибелью собак после вакцинации.

Шокирующие результаты экспертизы озвучили в Россельхознадзоре. Там подтвердили наличие в вакцине «Мультикан-8» смертельного для собак вируса. Всю выявленную партию теперь предписано уничтожить, а ветклиники и аптеки обязаны срочно снять препарат с продажи. Почему опасная вакцина вообще попала на прилавки? И что показала проверка «Ветбиохима»? Нашей съемочной группе удалось пообщаться с представителями компании. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин все расскажет.

Смертельно опасная партия вакцины «Мультикан-8» пылится на складах зоомагазинов. Продавцы готовы даже по команде руководства выставить ее на полки, терпеть убытки никто не хочет, тем более, поставщикам уже заплатили, маркированный товар.



Вакцину двадцатой серии, от которой десятки собак в разных регионах оказались при смерти или погибли, производитель должен теперь не только изъять со всех точек, но и уничтожить, а это 50 тысяч доз. Так решил Россельхознадзор после проверки. В злополучной партии специалисты выявили возбудителя опасного заболевания.

«В рамках проверки ФГБУ установило наличие в образцах серии № 20 вакцины „Мультикан-8“, отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески», — говорится в сообщении ведомства.

Тот же возбудитель нашли в организме погибшей собаки Светланы Климовой из Тулы сразу две независимые лаборатории.

«При вскрытии нам сказали, что основным диагнозом является Ауески», — говорит Светлана Климова.

Болезнь Ауески, или псевдобешенство — острая вирусная инфекция, к которой особо восприимчивы кошки, коровы, свиньи — и больше всего собаки. Этим летом после вакцинации питомцы из разных регионов в том числе Москвы и Петербурга умерли в муках прямо на руках хозяев. Симптомы у всех были схожи — судороги, отек, высокая температура и рвота с кровью.

«Через каждые 10-15 минут он начинал изгибаться всем телом, как будто его бьет электрошокером. Было видно, что это невыносимая боль, его корежило всего, как на электрическом стуле», — рассказывает пострадавшая, Валерия Матвеева.

Предприятие «Ветбиохим» выпускает вакцину с 96-года. Владелец компании — Тарас Алипер. В прошлый наш визит он отказался отвечать на вопросы «Известий», в этот раз отправил на встречу своего заместителя, который не так и не сказал, что произошло у них на производстве.

«Для нас это серьезный вызов, мы проводим разбирательство — откуда попал вирус в вакцину», — говорит заместитель директора по производству и инновациям «Ветбиохим» Евгений Шемельков.

Что удивительно, на этом же предприятии выпускают препарат против болезни Ауески. Возможно, компоненты попали на другую производственную линию — это выяснит прокуратура. Впрочем, масштаб трагедии мог быть еще больше.

«Сами люди своими руками заражали бешенством бы своих же домашних питомцев, а это заунозное заболевание. Потом домашние животные заражали бы человека, все это привело к большому количеству жертв», — рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Компания производит и другие препараты. «Ветбиохим» заключил контрактов на 93 миллиона рублей в прошлом году и на 63 в нынешнем — с ветеринарными службами Курска, Красноярска, Кирова, Казани, Вологды.

Компания является резидентом особой экономической зоны. Такой статус дает фирме налоговые льготы и доступ к площадке. Офис и производство расположены на этой территории, здесь же выпускают вакцину



Руководство теперь публично на нашу камеру приносит извинения и продолжает возмещать ущерб владельцам погибших собак. И за молчание якобы готовы платить — об этом нам рассказала Севиль из Пензы: она утверждает, что компания предложила ей сто тысяч рублей.

«Подписываете договор о не разглашении, что не имеете никаких претензий. Условия — в том, что мы забываем об этой истории, ни в какие инстанции не подаем больше, берем деньги и молчим», — говорит Севиль Байрамова.

Сам производитель на всякий случай приостановил производство всех серий «Мультикан-8», но, как мы убедились, в магазинах он спокойно продается. А что в них опасного — одному производителю известно.



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