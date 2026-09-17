Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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На фоне роста цен, протестов и проблем с энергоресурсами европейские власти обсуждают дальнейшие меры в сфере безопасности и внешней политики.

Такие инциденты прекрасно вписываются в масштабную военную повестку всей Европы. Даже на фоне экономических проблем и растущего недовольства избирателей Брюссель не собирается сворачивать с прежнего курса. Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным отчетом перед Европарламентом, признала бедственное положение ЕС, но пообещала и дальше поддерживать Киев и предложила создать новый военный союз. Что за этим кроется — узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Европейские цены, которые уже буквально тянут на дно. Под Марселем топливный бунт рыбаков., горят деревянные поддоны, блокада нефтебазы, столкновения со спецназом. Португалия гудит клаксонами, автоколонны берут в окружение нефтеперерабатывающий завод.

В Париже протестным дымом накрывает Министерство финансов — уже сами энергетики выходят на улицу, чтобы отстоять свой же льготный тариф на электричество.

И вот под этот красноречивый аккомпанемент звучит ежегодный доклад Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе. Прямо сказать — бедственном. Начать хотя бы с непрекращающейся блокады Ормуза.

«Европа переплатила за импортное топливо 90 миллиардов евро, не получив ни единой дополнительной молекулы энергии. Мы снова с горечью ощутили цену нашей зависимости», — говорит Урсула фон дер Ляйен.

Заявления, которые трудно принять за отчет об успехах, хоть на одном направлении. По признанию самой главы Еврокомиссии, китайские товары вытесняют европейские. Под ударом заводы и рабочие места. Она вслух произносит слово «деиндустриализация», и даже снижение цен на энергию и новые инвестиции не станут быстрым спасением.

По многим важнейшим материалам зависимость Европы от импортного сырья превышает 80%, по отдельным редкоземельным элементам достигает 90%.

Ответ Брюсселя снова бюрократический: через создание еще одной корпорации — для скупки и накапливания критически важных материалов.

«Нам нужно срочно закупать и создавать резервы», — сообщает Урсула фон дер Ляйен.

Ну а пока под угрозой производство чипов, аккумуляторов, электромобилей и оружия. Известно, для кого и для чего. Зеленскому срочно вынь да положь ракеты, системы ПВО и 27 миллиардов евро — и это только для того, чтобы закрыть дыры, а потом еще и еще, судя по условиям, которые Киев вновь публично выдвигает. И они точно не про завершение войны.

«Членство в НАТО — это первейшая гарантия для Украины», — говорит украинский лидер.

На вопрос ведущего, должна ли быть Украина в НАТО, он отвечает: «Я думаю, да».

Европейское руководство в унисон заводит привычную шарманку, прикрывая внутренние провалы внешней угрозой —

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«Мы могли бы предоставить еще один миллиард евро нового финансирования на военную поддержку», — говорит она.

Но единого хора в самом Европарламенте уже не получается. Даже те европейцы. которые поддерживали поставки, признают стратегию ошибочной.

«Европа исчезла. Это проигрышная ставка, к тому же безответственная. Европа никогда не садилась за этот стол», — говорит член Палаты депутатов Италии Джузеппе Конте.

И стоит ли удивляться росту правых настроений, в том числе и в самой Италии? А в ФРГ — новый обвал рейтинга правящей партии и лично Мерца — до 10%. Учитывая, что предлагает та самая «Альтернатива для Германии».

«Мы глубоко убеждены, что в коренных интересах Федеративной Республики Германия как можно скорее принять участие в мирных переговорах с Россией. Не только для того, чтобы положить конец этой ужасной войне и этому ненужному кровопролитию, но и потому, что в наших непосредственных интересах — как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения — иметь хорошие отношения с Россией», — говорит немецкий политик Алиса Вайдель.

А впереди зима не только на Украине. У самой Европы газовые хранилища заполнены заметно хуже, чем год назад. Сама же Бельгия — с центром антироссийских санкций в Брюсселе — в июле вынуждена была нарастить объемы закупки именно российского СПГ.

Все остальные уж точно не избавились от других зависимостей — наоборот, только усугубили их, глядя на графики со взрывным ростом закупок несравнимо более дорогого американского сжиженного газа.

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