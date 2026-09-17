В России ожидают тяжелый сезон гриппа: какие вакцины защитят от осложнений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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В этом году состав прививок обновлен полностью — обычно один-два штамма повторяются.

Предстоящий сезон ОРВИ и гриппа в России может оказаться непростым. По данным Роспотребнадзора, интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с сезонами 2022–2023 и 2024–2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A (H1N1) pdm09 — так называемый «свиной» грипп. Он тяжело поражает легкие и вызывает серьезные осложнения, особенно у детей.

Обновленные вакцины

В этом году состав противогриппозных вакцин полностью обновлен. Помимо «свиного» штамма, в них входит инактивированный А (H3N2) — «гонконгский» грипп, а также менее заразный B/Tokyo. Эксперты подчеркивают: для поддержания коллективного иммунитета необходимо привить 75% россиян — тогда удастся избежать крупных вспышек.

Грипп — не единственная угроза

На пресс-конференции «Осенние сезонные заболевания» в «Известиях» эксперты обсудили и другие инфекции. Доктор медицинских наук, профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Елена Малинникова отметила, что доля вирусов гриппа составляет около 15% среди циркулирующих. Основную часть занимают риновирусы — за сезон их подхватывает каждый второй. Также распространены вирусы парагриппа и аденовирусы, которые могут протекать тяжело у детей. Не исчез и коронавирус: он продолжает мутировать и заражать людей.

Почему болезни приходят осенью

По словам Малинниковой, эпидемиология вирусов циклична: летом люди тоже болеют, но активация инфекции происходит именно осенью. Возвращаясь из отпусков и с дач, они привозят новые варианты вирусов, часто будучи скрытыми носителями. В детсадах и школах начинается активная передача инфекции, чему способствуют повышенная влажность и низкие температуры.

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов добавил, что сезонные респираторные инфекции составляют 80–90% всех вирусных инфекций за год.

Зачем нужны прививки от пневмококка

Эксперты напомнили: вакцинация от гриппа работает и как барьерный иммунитет против других респираторных инфекций. Исследования показали, что российские четырехвалентные вакцины дают преимущества для иммунитета слизистых и доказали профилактический эффект в отношении COVID-19.

Малинникова подчеркнула важность параллельной защиты от пневмококковой инфекции. Именно пневмококк вызывает большую часть пневмоний, а также может спровоцировать отит и менингит. В начале XX века штамм AH1N1 в сочетании с пневмококком унес миллионы жизней: за 1918–1920 годы от «испанки» погибли, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек при населении Земли в 2,5 миллиарда.

Эксперты также напомнили о мерах неспецифической профилактики: мыть руки, проветривать помещения, правильно питаться, высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и не курить.

Ранее 5-tv.ru писал об опасных заболеваниях, которые на ранних стадиях протекают незаметно. Первые симптомы часто неспецифичны: усталость, изменение веса, сухость кожи или перепады настроения. Их легко списать на недосып или возраст. Но если речь идет о серьезных нарушениях сна и памяти, постоянной жажде, колебаниях давления и проблемах с циклом, лучше поспешить на прием к врачу.

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