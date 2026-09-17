Макс Ферстаппен выиграл гонку из 100 картингистов, стартовав последним

Фото: www.globallookpress.com/Mps Agency

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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» опередил всех соперников за 14 кругов из 30.

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен стал победителем картингового заезда, в котором приняли участие 100 пилотов. Он стартовал с последней позиции, но сумел опередить всех соперников всего за 14 кругов из 30.

Формат гонки предусматривал квалификацию из одного быстрого круга для сотни участников. Их распределили на пять групп по 20 человек, каждому давалась только одна попытка. Как только Ферстаппен обгонял кого-либо, этот соперник немедленно выбывал из борьбы.

Ферстаппен — действующий чемпион мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021–2024). В текущем сезоне он выступает за «Ред Булл» и занимает девятое место в общем зачете. Команду гонщик покинет после сезона 2026 года.

Макс Ферстаппен родился 30 сентября 1997 года в Бельгии в семье автогонщиков. Его отец Йос выступал в «Формуле-1», а мать Софи Кумпен участвовала в соревнованиях по картингу. В карт он впервые сел в четыре года, уже в 2013-м выиграл чемпионаты мира и Европы.

В 2015 году дебютировал в качестве пилота «Формулы-1». Он выступал за «Торо Россо», став самым молодым пилотом в истории чемпионата. Год спустя спортсмен перешел в «Ред Булл» и сразу выиграл Гран-при Испании. Первый титул он завоевал в 2021-м, затем защищал звание трижды — в 2022, 2023 и 2024 годах.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами, который проводится ежегодно и состоит из этапов, называемых Гран-при.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов забросил 300-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Юбилейный гол он оформил на 60-й минуте матча против челябинского «Трактора», который ярославцы выиграли со счетом 4:1.

Радулов стал третьим хоккеистом в истории лиги, достигшим этого рубежа. Прежде это удалось Сергею Мозякину и Вадиму Шипачеву. Нападающий выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Ак Барс» и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе «Локомотива» он дважды выигрывал Кубок Гагарина. Также на его счету два золота чемпионатов мира.

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