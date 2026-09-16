В Зимбабве открылся центр русского языка и культуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Новый проект запустили в рамках международного фестиваля.

Центр русского языка начал работу в столице Зимбабве Хараре в рамках второго фестиваля русского языка и культуры. Об этом сообщил ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров, его слова передает ТАСС.

По словам ректора ПГГПУ, университет на протяжении трех лет сотрудничает с Министерством начального и среднего образования Зимбабве. Одним из направлений совместной работы стала профессиональная подготовка местных педагогов.

«Уже два года учителя из Зимбабве совершенствуют свои профессиональные навыки, обучаясь на курсах в России как очно, так и заочно. 450 из них успешно прошли такую переподготовку. Сегодня мы открываем центр русского языка и проводим второй фестиваль русского языка и культуры», — рассказал Егоров.

Фестиваль рассчитан на четыре дня. Его организовали Министерство просвещения России и Министерство начального и среднего образования Республики Зимбабве.

В программу вошли кулинарный мастер-класс, флешмоб с русскими народными играми и командные «Веселые старты». Кроме того, участники творческой мастерской «Добро пожаловать в Россию!» смогут познакомиться с традиционными русскими ремеслами.

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