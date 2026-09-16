Елена Товстик решила написать мемуары и попробовать себя в кино

Фото: Instagram*/elenatovstik

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Многодетная мать начала новые проекты на фоне семейного разбирательства.

Певица и триатлонистка Елена Товстик готовится попробовать себя в кино и написать мемуары на фоне продолжающегося разбирательства с бывшим супругом, бизнесменом Романом Товстиком. О новых проектах многодетной матери сообщило издание KP.RU со ссылкой на ее окружение.

Товстик получила роль в проекте одного из центральных телеканалов. По данным издания, участие в съемках было приобретено за деньги.

«На фоне бесконечных скандалов Елена не забывает о себе. Она будет сниматься в проекте на одном из центральных каналов. Конечно, ни о каких актерских данных речи не идет. Она купила роль», — рассказал собеседник издания.

Еще одним проектом Товстик станут мемуары. Подробности будущей книги и сроки ее выхода пока не раскрываются. Кроме того, с конца прошлого года Елена занимается музыкой и выступает с концертами.

О семье Товстиков широко заговорили в прошлом году после расставания супругов. 51-летний Роман Товстик ушел от 41-летней Елены к 37-летней Полине Дибровой. Впоследствии обе пары развелись. При этом бывшие супруги Товстики продолжают решать вопросы, связанные с имуществом и воспитанием шестерых общих детей.

Старшие дети по собственному желанию остались жить с отцом, младшие — с матерью. Елена утверждала, что бывший супруг оставил семью практически без средств. Роман, в свою очередь, заявлял, что продолжает содержать детей и экс-супругу, которая живет в особняке стоимостью 500 миллионов рублей. По словам бизнесмена, ему также не дают общаться с младшими детьми.

На фоне семейного конфликта Полина Диброва обратилась в суд с иском к Елене Товстик из-за оскорблений в свой адрес. Роман Товстик заявлял, что хотел бы урегулировать вопросы раздела имущества и порядка общения с детьми, однако, по его версии, бывшая жена не идет на контакт.

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