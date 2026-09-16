Последние дни: генконсульство Германии в Санкт-Петербурге начали освобождать
Генконсульство Германии в Петербурге начали освобождать перед закрытием
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сотрудники дипломатического учреждения приступили к вывозу имущества.
Сотрудники генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге начали освобождать здание диппредставительства перед прекращением его работы. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На видео видно, как из здания выносят коробки с вещами и загружают их в припаркованные рядом грузовики. Немецкая сторона должна полностью освободить помещение до пятницы, 18 сентября.
О решении прекратить работу российского диппредставительства 1 сентября сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Церемония закрытия генконсульства РФ в Бонне состоялась 15 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. МИД РФ заявил, что дипломатическое представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники должны покинуть территорию России к этой дате.
Кроме того, российская сторона потребовала остановить работу культурных центров имени Гете в стране. Сотрудникам этих организаций, находящимся в командировке, предписали выехать из России до 13 сентября.
В МИД РФ пояснили, что такие меры стали ответом на закрытие Германией генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине.
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