Пересильд растрогалась до глубины души: молодежь встала во время «Дня Победы»

Фото, видео: Пресс-служба программы «Птица Победа; 5-tv.ru

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Программа включает письма, дневниковые записи и музыкальные композиции в авторских аранжировках.

Юлия Пересильд, визитной карточкой которой давно стало максимально честное и искреннее творчество, дала с группой MANДРАГОРА уникальный концерт. На сцене Тульского областного дворца молодежи, где побывал 5-tv.ru, прозвучала особенная программа «Птица Победа». Во время выступления артистка, как и любой другой человек в зале, с гордостью убедилась в том, что у современной молодежи — единственно верные ценности.

Юлия и коллектив MANДРАГОРА, который она не просто так считает своей второй семьей, объединили музыку, письма и дневниковые записи военных лет, чтобы через искусство вновь рассказать о событиях Великой Отечественной войны.

Для Пересильд особенно важной стала реакция молодых зрителей. По словам актрисы, современное поколение выросло на другой музыке и имеет свои ориентиры, однако во время исполнения песни «День Победы» зал поднялся со своих мест. Это ли не главная для исполнителя награда? Та, которая не требует лишних оваций или съемки на смартфон из зрительного зала. Молодое поколение, которое без указки, а по велению сердца встает, когда слышит великую песню — вот то, ради чего Юлия Пересильд готова выходить на сцену снова и снова.

Кстати, Многие зрители впервые увидели драматическую артистку Пересильд в роли певицы. В интервью «Известиям» артистка признавалась, что те, кто внимательно следит за ее творчеством, действительно не сразу привыкли видеть ее разной.

«Биполярного расстройства у меня, конечно, нет. Но максимально не хочется, чтобы эти две истории как-то пересекались. Я бы хотела, чтобы наша музыка всегда была больше, чем просто поющая драматическая артистка Юлия Пересильд», — рассказала актриса.

Музыкальный коллектив был основан в 2024 году актрисой театра и кино Юлией Пересильд. Первое выступление коллектива состоялось в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса», а сценический дебют прошел в Тульской области на фестивале «Дикая Мята». В его рамках MANДРАГОРА представила трилогию «Планета легкого поведения», включающую части «Венера», «Земля» и «Марс».

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