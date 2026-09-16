Сладкое лакомство: вредно ли сочетание меда и дыни

Профессор Спирин развеял миф о вреде дыни с медом

Фото: www.globallookpress.com/André Skonieczny

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Специалисты разошлись во мнениях о влиянии этого дуэта на организм.

Дыню нутрициологи называют «пищевым эгоистом» — она плохо уживается с другими продуктами. Опасна ли эта комбинация на самом деле, сообщил «Доктор Питер».

Ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор Саратовского медицинского научного центра Роспотребнадзора Владимир Спирин убежден: страшилки о вреде дыни с медом родом из аюрведы и от натуропатов. Те рассуждали так: дыня усваивается стремительно, а мед — продукт тяжелый, потому вместе они якобы запускают образование токсинов, ведущее к несварению и отравлению.

«Современная доказательная медицина утверждает: мнение о вредном сочетании дыни с медом является просто мифом», — заявил Спирин.

По его словам, дыня переваривается максимум за полчаса. Мед лишь слегка притормозит процесс, а желудочный сок создаст среду, не дающую развиться токсическому брожению.

Он добавил: если порция окажется чрезмерной, появится тяжесть в животе. Плюс у дыни высокий гликемический индекс — в компании с медом это чревато резким выбросом инсулина и повышенной нагрузкой на поджелудочную железу.

Иного мнения придерживается диетолог Виктория Кострова. Она уверена, что дыня плохо переносит соседство с другими продуктами, а союз с медом бьет по желудочно-кишечному тракту и обмену веществ.

«Когда два этих углеводных гиганта встречаются в желудке, они создают критическую, экстремальную гликемическую нагрузку», — рассказала она.

По версии Костровой, мед работает катализатором, ускоряющим ферментацию дынной мякоти. Вместо спокойного расщепления в кишечнике стартует бурное брожение. Здоровому человеку такой десерт грозит метеоризмом, спазмами и диареей.

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