Паническая атака или сердечный приступ? Врач рассказала, как отличить симптомы

Врач Алексеева: боль в груди и тахикардия могут быть признаками панической атаки

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Специалист объяснила, когда похожие ощущения требуют срочной медицинской помощи.

Резкий страх смерти, учащенное сердцебиение и боль в груди могут быть признаками панической атаки, однако самостоятельно исключить серьезные заболевания по ощущениям невозможно. Об этом рассказала психиатр-нарколог Марина Алексеева в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, паническая атака обычно развивается быстро и сопровождается сильным чувством тревоги. У человека могут появиться дрожь, потливость, головокружение, тошнота, покалывание в теле, ощущение нехватки воздуха и потеря контроля над происходящим. Из-за выраженности симптомов возникает ощущение, что жизни угрожает опасность.

При этом похожие признаки могут сопровождать и другие состояния. Алексеева подчеркнула, что при первой в жизни боли в груди, необычно сильных ощущениях, отдающих в руку, спину или челюсть, а также при обмороке, выраженной одышке, холодном поте, нарушении речи или слабости необходимо обращаться за экстренной медицинской помощью.

После исключения опасных заболеваний важно определить причину повторяющихся приступов. Специалист отметила, что единичный эпизод может быть связан со стрессом, недостатком сна, употреблением алкоголя, стимуляторов или перенесенными болезнями. О паническом расстройстве говорят в тех случаях, когда неожиданные атаки повторяются, а страх их возвращения заставляет человека менять привычный образ жизни.

Во время приступа врач рекомендует перейти в безопасное место, сесть, ослабить тесную одежду и постараться замедлить дыхание. Не следует делать резкие глубокие вдохи, садиться за руль, принимать лекарства, назначенные другим людям, или пытаться справиться с состоянием с помощью алкоголя.

Если панические атаки повторяются, необходимо обратиться к психиатру или психотерапевту. В лечении могут использоваться методы когнитивно-поведенческой терапии, работа с восприятием телесных ощущений и медикаментозная поддержка по показаниям.

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