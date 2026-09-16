Живой вирус в вакцине: что выявила проверка после гибели собак

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

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Исследование провели после обращений владельцев животных.

Россельхознадзор выявил живой вирус болезни Ауески в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», после применения которой поступали сообщения о гибели собак. Об этом сообщили в ведомстве.

Проверка была проведена специалистами ФГБУ «ВГНКИ» совместно с прокуратурой после жалоб владельцев животных на препарат. Исследования проводились на образцах вакцины серии № 20, отобранных в Ярославской области.

В Россельхознадзоре заявили, что обнаружение вируса позволило подтвердить связь между применением препарата и смертельными случаями среди собак.

«В рамках проверки ФГБУ „ВГНКИ“ установило наличие в образцах серии № 20 вакцины „Мультикан-8“, отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески. Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной „Мультикан-8“ серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее обращение препаратов этой серии было приостановлено, а производитель уведомил об отзыве вакцины из оборота. В Россельхознадзоре уточнили, что изъятая партия будет уничтожена.

Кроме того, Генеральная прокуратура России поручила Люблинской межрайонной прокуратуре Москвы провести проверку в отношении ООО «Ветбиохим» по факту гибели домашних животных после использования вакцины. В ведомстве отметили, что проверочные мероприятия продолжаются.

Сообщения о возможных побочных реакциях после вакцинации «Мультиканом-8» начали поступать в середине августа. Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о предварительных данных о возможных нарушениях технологии производства препарата. Компания «Ветбиохим» заявляла, что оказывает помощь владельцам пострадавших животных.

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