«Дискотека Авария» позвала хейтеров на концерт за свой счет

Фото: Пресс-служба Группы Дискотека Авария

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыканты ввели диванных критиков, предложив неожиданный способ решения конфликтного вопроса.

«Дискотека Авария», визитной карточкой которой давно стали не только суперхиты, но и скандальные заявления, нашла неожиданный способ ответить на хейт. Вместо споров музыканты отобрали самые токсичные комментарии и зачитали их в новом видео — авторов оскорблений пригласили на концерт.

«Чтобы убедиться, ты должен прилететь в Москву или приехать», — заявили музыканты в новом видео.

Ранее, после выступления группы в Иркутске, которое многие посчитали слишком эмоциональным, артисты сделали объявление о том, что готовы пригласить наиболее ярых критиков на свое выступление.

Музыканты «Аварии» не впервые вступают в диалоги с диванными критиками, часто больше похожими на разборки соседей на лестничной клетке. Артисты довольно жестко реагируют на заявления и выходки последних, а жадные до внимания звезд поклонники, кажется, только и рады стараться.

Например, несколько месяцев назад, как рассказывал 5-tv.ru, «Дискотека Авария» столкнулась с волной критики после публикации видео с одного из выступлений. Во время концерта на сцену неожиданно выбежал поклонник, который, судя по поведению, был нетрезв.

Инцидент произошел во время исполнения трека «Пей пиво». Фанат начал активно танцевать рядом с музыкантами, однако артисты не поддержали такой порыв. Позже коллектив с иронией прокомментировал ситуацию.

«Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедились», — написали артисты.

Особое внимание пользователей привлекло поведение солиста Алексея Серова. Музыкант попытался вытолкнуть мужчину со сцены прямо во время номера. Именно этот момент вызвал споры в комментариях: многие посчитали реакцию участников группы слишком резкой, несмотря на состояние самого зрителя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.