Иск отклонен, алименты назначены: чем завершился спор Мироновой и Сороки

Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Разбирательство касалось общения отца с общим ребенком пары.

Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск актера Андрея Сороки к бывшей супруге Марии Мироновой об изменении порядка общения с общим ребенком. Также суд удовлетворил встречные требования актрисы о взыскании алиментов. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Мироновой Шота Горгадзе.

Ранее инициатором разбирательства выступил Сорока, который попросил определить порядок встреч с сыном после развода. По словам представителя Мироновой, актриса не препятствовала общению ребенка с отцом, однако настаивала, что встречи должны проходить в присутствии матери.

Горгадзе пояснил, что такое решение связано с интересами ребенка и его эмоциональным состоянием. По утверждению адвоката, мальчик опасается оставаться с отцом один на один из-за конфликтных ситуаций, которые происходили ранее.

Представитель Мироновой также заявил, что Сорока неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения и устраивал конфликты при ребенке. Один из таких случаев, по его словам, завершился дракой с братом актрисы на глазах у сына.

Кроме того, адвокат отметил, что после развода отец практически не участвовал в материальном обеспечении ребенка, ограничиваясь нерегулярными выплатами небольших сумм.

Мария Миронова и Андрей Сорока зарегистрировали брак в 2018 году. Через год у пары родился сын. В 2023 году супруги развелись, однако актриса не сообщала об этом публично и не обращалась за взысканием алиментов.

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