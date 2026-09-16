Сделано в России: как создавался отечественный электроавтомобиль «Атом»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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На его разработку ушло всего пять лет.

От роботов и сварочных искр — к автомобилю, который уже совсем скоро отправится в серию. Российский электромобиль «Атом» завершил основные испытания и готовится к массовому производству. У него отечественные аккумулятор и электропривод, а зарядить батарею для 100 километров пути обещают всего за восемь минут.

Что скрывается за этим лаконичным кузовом, и сможет ли «Атом» удивить не только своими технологиями — увидел корреспондени «Известий» Павел Кузнецов.

От заводского шума роботов, скрежета металла и искр сварки — до готовой серийной модели теперь не дни, а считанные часы.

«Мы видим очертания будущего автомобиля. Капот, багажник. Владелец этого „Атома“ не узнает, что мы фактически стали свидетелями рождения этого электрокара», — сообщил корреспондент.

На его разработку ушло всего пять лет. По меркам автомобилестроения — смешной срок. Серийное производство планировали начать еще в прошлом году, но кое-что пришлось доводить до ума. Тот же софт, то есть программное обеспечение, — полностью отечественный.

В салоне — минимализм. Все управление на руле, можно сказать, штурвале. С «Атомом» и поговорить можно. Пока не совсем по душам, но он все понимает. Этакая умная колонка на колесах. «Атом, подними пассажирское кресло», — и машина отвечает.

«Атом» — первый отечественный электромобиль, спроектированный с нуля. Большая часть, а это 70% комплектующих, производится в России. И главное — сердце авто, аккумуляторная батарея и электропривод, — тоже наши.

«Здесь основным технологическим партнером стали компании, входящие в госкорпорацию „Росатом“. Вместе мы разработали — и „Росатом“ занимается индустриализацией этих проектов — высокотехнологичную батарею и электропривод. Нашему автомобилю предоставляют ту динамику, которая есть, это высокий уровень динамики», — сказал генеральный директор компании-производителя электромобиля «Атом» Игорь Поваразднюк.

Кстати, батареи «Росатома» будут устанавливать и в других электромобилях, которые собираются в России. Тесты аккумуляторы прошли самые жесткие — в Сургуте их испытывали при температуре до минус 42. На этих же батареях «Атом» может заряжаться до пробега 100 километров за восемь минут.

Краш-тесты, тесты на коррозию — еще одна причина, почему массовый запуск пришлось перенести. Но теперь все испытания пройдены.

«Это так называемые искусственные очаги коррозии, имитирующие повреждения кузова в процессе эксплуатации. Суммарно на кузов нанесены 70 очагов коррозии, на разных плоскостях», — сказал инженер по испытаниям автомобиля Кирилл Егоров.

Ну и еще цифры, как из автообзора: до 100 километров за семь секунд, дальность хода на одной зарядке — до 500 километров.

В октябре начнут собирать 20 «Атомов» в производственную смену. То есть за восемь часов выпустят 20 компьютеров на колесах. Собирать «Атом» будут на площадках завода «Москвич».

«Москвич» сегодня — это технокластер, где создана индустриальная среда для локализации современных технологий. Это основа и уверенно заявлять, и закрепиться на уровне мировых автопроизводителей, создать плацдарм для внедрения российских технологий», — сказала генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Елена Фролова.

Ну и про цену. Хотя тут понятно — автомобили с умной электроникой вряд ли могут быть дешевыми. Заявленная стоимость «Атома» — от трех миллионов рублей. Но на бензине можно будет точно сэкономить.

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