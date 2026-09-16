Устала ухаживать: в Липецкой области женщину осудили за убийство бабушки-инвалида

Жительницу Липецкой области осудили на 12,5 года за убийство бабушки-инвалида

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Внучка нанесла не менее 17 ударов кулаками.

Жительница Тербунского округа Липецкой области получила 12 лет и шесть месяцев колонии общего режима за избиение 76-летней бабушки-инвалида, после которого пожилая женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что 24 мая женщина находилась в доме родственницы, которая была в беспомощном состоянии. Внучка нанесла ей не менее 17 ударов кулаками по голове, груди, спине, рукам и ногам.

После того, как состояние потерпевшей ухудшилось и у нее возникли проблемы с дыханием, осужденная вызвала скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли спасти женщину — она умерла.

В ходе расследования внучка призналась в содеянном и пояснила, что причиной нападения стала усталость от ухода за бабушкой.

При назначении наказания суд учел личность подсудимой, наличие у нее двух малолетних детей, а также непогашенную судимость. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, женщине назначили ограничение свободы сроком на один год.

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