Устала ухаживать: в Липецкой области женщину осудили за убийство бабушки-инвалида
Жительницу Липецкой области осудили на 12,5 года за убийство бабушки-инвалида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Внучка нанесла не менее 17 ударов кулаками.
Жительница Тербунского округа Липецкой области получила 12 лет и шесть месяцев колонии общего режима за избиение 76-летней бабушки-инвалида, после которого пожилая женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Суд установил, что 24 мая женщина находилась в доме родственницы, которая была в беспомощном состоянии. Внучка нанесла ей не менее 17 ударов кулаками по голове, груди, спине, рукам и ногам.
После того, как состояние потерпевшей ухудшилось и у нее возникли проблемы с дыханием, осужденная вызвала скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли спасти женщину — она умерла.
В ходе расследования внучка призналась в содеянном и пояснила, что причиной нападения стала усталость от ухода за бабушкой.
При назначении наказания суд учел личность подсудимой, наличие у нее двух малолетних детей, а также непогашенную судимость. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, женщине назначили ограничение свободы сроком на один год.
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