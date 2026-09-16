Брата нашли в озере: умер победитель «Голоса Голландии» Бен Сондерс

Победитель первого сезона «Голоса Голландии» Бен Сондерс умер в 43 года

Фото: 5-tv.ru

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Полиция сообщила, что не рассматривает версию насильственной смерти.

Певец Бен Сондерс, победитель первого сезона нидерландского шоу «Голос Голландии», скончался в возрасте 43 лет. О смерти артиста 16 сентября сообщил его брат Дин Сондерс в социальных сетях.

Тело музыканта обнаружили в озере на территории природного парка Рейкерсвордсе Плассен в Нидерландах. Полиция исключила версию насильственной смерти певца, сообщает журнал People.

«Сегодня умер мой милый младший брат. Я никогда не испытывал такой боли, как сейчас», — написал Дин Сондерс в Instagram*.

Бен Сондерс родился в 1983 году в Лондоне. Когда ему было три года, его семья переехала в Нидерланды. Вместе со старшим братом Дином он связал жизнь с музыкой: братья выступали в составе группы The Brothers.

В 2003 году коллектив участвовал в национальном отборе Нидерландов на конкурс «Евровидение». Позже Бен Сондерс получил известность благодаря победе в первом сезоне проекта «Голос Голландии».

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