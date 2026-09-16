Видео обращения Владимира Путина к россиянам опубликовал Кремль

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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С 18 по 20 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в среду, 16 сентября. В своей речи он говорил о предстоящем голосовании за депутатов Государственной думы.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России!» — отметил российский лидер.

Выборы в Госдуму — 2026

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва состоятся в период с 18 по 20 сентября 2026 года. Основной день голосования — воскресенье, но Центризбирком принял решение о трехдневном формате, чтобы участки работали с раннего утра до позднего вечера.

Параллельно в некоторых регионах пройдут выборы на других уровнях власти: губернаторов, депутатов региональных парламентов и муниципальных органов.

Избиратели будут выбирать 450 депутатов для Государственной думы IX созыва. Полномочия нового состава нижней палаты парламента составят пять лет.

В 2026 году предусмотрены различные способы участия в выборах. Основным остается традиционный: посещение закрепленного за вами избирательного участка с паспортом гражданина России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители удаленной деревни Куллог в Красноярском крае получили возможность проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. Доставка избирательных бюллетеней из села Новоселово стала возможной благодаря использованию беспилотной авиационной системы. Беспилотник «Аэромакс А-5 м/л» преодолел расстояние между Новоселово и Куллогом за менее чем 30 минут.

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