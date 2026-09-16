Почти год никаких вестей: что могли чувствовать Усольцевы после пропажи
Психолог Ланг: после пропажи Усольцевы могли чувствовать страх
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Супруги с ребенком пропали без вести почти год назад.
Почти год прошел с момента исчезновения в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Пропавшими без вести числятся 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь. До настоящего времени их местонахождение не установлено.
Психолог Сергей Ланг рассказал aif.ru, какие чувства испытывают люди, которые заблудились, и какие распространенные ошибки они могут совершать.
Когда человек понимает, что заблудился, у него возникает страх. Это в первую очередь, что ему угрожает опасность, что его не найдут или кто-то нападет. Это глубинные страхи, которые сразу всплывают на поверхность.
В этот момент у человека происходит резкий выброс адреналина, сердцебиение учащается, может закружиться голова, потеть руки. Ланг подчеркнул, что в таком состоянии человек может начать кричать, бегать.
При таких симптомах психолог рекомендовал глубоко дышать. На дыхательную практику стоит отвести несколько минут — это поможет убрать паническую атаку. Важно не принимать никаких решений, пока человек находится в панике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на месте пропажи семьи Усольцевых нашли интересные артефакты. Предметы представляют особый интерес для следствия. Поиски продолжаются.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.