Особняк Дробыша с бассейном и студией звукозаписи выставили на торги

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Музыкальный продюсер решил продать большую резиденцию.

Резиденцию заслуженного артиста России и музыкального продюсера Виктора Дробыша в подмосковном поселке «Никольская слобода» выставили на продажу за почти 1,3 миллиарда рублей. Об этом ТАСС рассказала представитель AREA Татьяна Алексеева.

Особняк появился на рынке недвижимости в феврале 2024 года. Изначально его стоимость составляла около 1,6 млрд рублей, однако сейчас объект предлагают приобрести за более низкую цену.

Дом расположен на Новорижском шоссе, в девяти километрах от МКАД. Площадь резиденции составляет около двух тысяч квадратных метров, участок занимает 41 сотку.

В здании оборудованы семь спален, профессиональная студия звукозаписи, SPA-комплекс с бассейном, сауной и хамамом, тренажерный зал, винный погреб и игровая комната. На территории также находятся футбольное поле и спортивная площадка.

По словам Алексеевой, известность владельца может привлекать дополнительное внимание к подобным объектам, однако сама по себе популярность собственника не является главным фактором при формировании цены. Покупатели элитной недвижимости в первую очередь оценивают расположение, качество строительства, характеристики участка и возможность дальнейшей продажи объекта.

Причиной выставления дома на продажу стали изменения в семейной ситуации Дробыша: его дети выросли и переехали, поэтому необходимость в столь большой резиденции для постоянного проживания отпала.

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