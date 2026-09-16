Девятый тур РПЛ-2026/27: «Спартак» попробует не споткнуться об аутсайдера

«Спартак» примет «Факел», а «Зенит» сыграет с «Балтикой» в матче 9-го тура РПЛ

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Лидеры чемпионата проведут ключевые встречи перед осенней паузой на матчи сборных.

Девятый тур Российской премьер-лиги станет последним перед осенней паузой на матчи национальных сборных. После этого команды уйдут на небольшой перерыв, а чемпионат возобновится уже в начале октября — встречи 10-го тура запланированы на 9–11 октября.

premierliga.ru

Перед остановкой сезона клубам верхней части таблицы предстоит важная проверка. «Краснодар» попробует сохранить лидерство в гостях у «Оренбурга», «Спартак» постарается закрепиться среди главных преследователей в матче с «Факелом», «Зенит» отправится в Калининград к набравшей ход «Балтике», а ЦСКА проверит свою беспроигрышную серию в Махачкале.

Не меньше интриг и в других встречах тура: московское «Динамо» после серии столичных дерби сыграет с «Ростовом», «Локомотив» попробует развить успех после первой победы в сезоне, а «Ахмат» и «Акрон» встретятся в матче команд с разными сценариями старта чемпионата.

«Балтика» против «Зенита»: непростой выезд для чемпиона

Одним из главных матчей девятого тура станет встреча «Балтики» и «Зенита». Калининградцы уже успели доказать, что способны конкурировать с сильнейшими командами чемпионата, а петербуржцы отправятся на выезд после серии важных матчей против московских клубов.

В последних встречах «Зенит» имеет преимущество над «Балтикой»: команды пять раз пересекались в официальных матчах с начала прошлого сезона, и трижды победу забирали петербуржцы. Причем все эти победы были минимальными — со счетом 1:0. Единственный случай, когда «Балтика» смогла избежать поражения, пришелся на сентябрьский матч РПЛ в Калининграде, завершившийся без голов.

Особый интерес вызывает противостояние бывших игроков команд. Защитник Кевин Андраде летом перешел из «Балтики» в «Зенит», а уже в Кубке России забил бывшему клубу победный мяч. В начале сезона колумбиец постепенно получил место в стартовом составе петербуржцев и теперь является одним из вариантов усиления обороны.

В обратном направлении отправился вратарь Евгений Латышонок. После перехода в «Балтику» он сразу занял место основного голкипера и уже дважды помог команде сыграть на ноль.

Еще одна дуэль — в бомбардирской гонке. У «Зенита» лидером является Александр Соболев, который забил шесть мячей в чемпионате. У «Балтики» главным оружием остается Брайан Хиль: нападающий отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Проверка концентрации: «Спартак» примет «Факел» после разгрома «Ростова»

После крупной победы над «Ростовом» «Спартак» укрепился среди лидеров чемпионата и теперь постарается не потерять темп в игре с «Факелом». Соперники находятся на разных полюсах таблицы: красно-белые борются за вершину, а воронежцы пока замыкают турнирную таблицу.

При этом история встреч показывает, что легкой прогулки для «Спартака» ждать не стоит. После возвращения «Факела» в РПЛ команды встречались несколько раз, и результаты были разными. В сезоне-2023/24 именно воронежцы дважды обыграли красно-белых — оба раза со счетом 2:0.

Главной проблемой «Факела» в нынешнем сезоне остаются результаты и реализация моментов. Команда Олега Василенко пока не смогла одержать победу, а в предыдущем туре упустила три очка в матче с «Балтикой», пропустив с пенальти в концовке встречи.

При этом у «Спартака» есть положительный момент — команда постепенно набирает ход в атаке. В матче с «Ростовом» красно-белые забили несколько мячей с игры и уверенно воспользовались своими моментами.

«Краснодар» останется лидером, даже если проиграет «Оренбургу»

«Краснодар» останется первым в таблице перед международной паузой при любом исходе матча с «Оренбургом». Однако команда Мурада Мусаева наверняка рассчитывает увеличить преимущество над преследователями после двух ничьих подряд.

В последних сезонах «Оренбург» был удобным соперником для «быков»: краснодарцы выиграли все три предыдущие встречи в РПЛ. Но именно гостевые матчи на поле оренбуржцев часто складывались для лидера непросто.

Теперь у хозяев есть дополнительные проблемы. «Оренбург» подходит к игре с кадровыми потерями: из-за дисквалификаций команда лишилась нескольких футболистов, включая игроков основного состава. Это осложняет задачу перед встречей с одним из самых стабильных коллективов чемпионата.

У «Краснодара» же есть собственные вопросы. Команда по-прежнему остается лидером, но после идеального старта потеряла первые очки. Теперь важно показать, что это была лишь временная остановка.

Возвращение Тюкавина и новая проверка для «Динамо»

Московское «Динамо» отправится в Ростов-на-Дону на фоне трех побед подряд в московских дерби. Теперь команде Сандро Шварца предстоит доказать, что успешная серия может продолжиться и за пределами столицы.

Главное событие для бело-голубых — возвращение Константина Тюкавина после дисквалификации. Нападающий пропустил матч после удаления в игре со «Спартаком», а теперь снова готов помочь команде.

Для Тюкавина «Ростов» — особенный соперник. Именно на «Ростов Арене» в прошлом году он получил тяжелую травму колена, из-за которой долго восстанавливался. А весной 2026 года именно его гол принес «Динамо» победу в гостях.

Ростовчане подходят к встрече с потерей капитана. Константин Кучаев пропустит матч из-за удаления в игре со «Спартаком». При этом команда Джонатана Альбы остается опасной дома и способна создавать проблемы любому сопернику.

ЦСКА едет в Махачкалу за продлением серии

ЦСКА продолжает выступление под руководством Дмитрия Игдисамова без поражений в чемпионате. На счету армейцев уже десять матчей подряд в РПЛ без проигрышей при новом главном тренере.

Теперь москвичей ждет выезд к махачкалинскому «Динамо» — команде, которая традиционно умеет усложнять жизнь фаворитам.

ЦСКА в последних встречах с махачкалинцами имеет преимущество: четыре победы в четырех матчах РПЛ. Причем дважды армейцы выигрывали в Каспийске с минимальным счетом.

Особое внимание будет приковано к Мохаммеду Аззи. Защитник недавно перешел из «Динамо» в ЦСКА и теперь встретится с бывшим клубом. Для армейцев это еще одна возможность проверить глубину состава после перестройки.

Другие интриги девятого тура

«Локомотив» после долгожданной победы попробует развить успех в игре с «Крыльями Советов». Особый сюжет встречи связан с трансферами: Сергей Бабкин вернулся в Москву, а Никита Салтыков отправился в Самару.

«Родина» примет «Рубин» в матче с особым подтекстом для Франка Артиги. Испанский специалист хорошо знаком с московским клубом, ведь именно там начиналась его российская карьера.

«Акрон» встретится с «Ахматом». Тольяттинцы продолжают искать первую победу, а грозненцы после неудачного старта постепенно набрали ход и уже вошли в число самых результативных команд чемпионата.

Расписание матчей девятого тура РПЛ-2026/27:

16 сентября, среда:

18:30 — «Спартак» (Москва) — «Факел» (Воронеж);

18:30 — «Родина» (Москва) — «Рубин» (Казань);

20:45 — «Балтика» (Калининград) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

20:45 — «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);

17 сентября, четверг:

16:15 — «Оренбург» — «Краснодар»;

18:30 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва);

18:30 — «Акрон» (Тольятти) — «Ахмат» (Грозный);

20:45 — «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА.

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