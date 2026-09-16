Актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова умерла в Петербурге

Фото: © РИА Новости

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Заслуженная артистка России ушла из жизни после тяжелой болезни в 70 лет.

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла в Петербурге после тяжелой болезни. Об этом сообщили 5-tv.ru в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где актриса служила с 2021 года.

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины», — сказано в некрологе, опубликованном коллективом.

Финальной работой Даниловой на этой сцене стала роль Иды в постановке «С тобой и без тебя». Актрисе было 70 лет.

Коллеги вспоминают ее как артистку редкого дарования. Широкому зрителю она запомнилась как младший сержант Варвара Синичкина в говорухинском «Месте встречи изменить нельзя» и княгиня Вольская в «Маленьких трагедиях» Швейцера.

Дебютировала Данилова на экране подростком — в 13 лет она снялась у Игоря Масленникова в картине «Завтра, третьего апреля…». В Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии поступила сразу на второй курс. А после дипломного спектакля по пьесе Эмиля Золя получила приглашение от Георгия Товстоногова в БДТ, где трудилась с 1977 по 1992 год.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти народной артистки России Лилии Сабитовой. Тело артистки обнаружила ее племянница в одной из столичных квартир. Артистка была известна как солистка, балетмейстер и художественный руководитель театра. За свою творческую карьеру она неоднократно выступала за рубежом.

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