Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В сети появились семейные фото с празднования.

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась трогательным поздравлением артиста с 81-м днем рождения. Женщина опубликовала в социальных сетях семейный снимок.

На архивном кадре звездная семья в полном составе, с шестилетним Ваганом и трехлетней Матильдой, позирует на крыльце загородного дома. Образы семьи выдержаны в стиле кантри. Праздничный образ именинника дополняет модный аксессуар — панама.

«У нас праздник! С днем рождения, волшебник!» — подписала публикацию Татьяна Брухунова.

Стоит отметить, что на снимке отчетливо видно, как Евгений Ваганович с молодой женой и детьми действительно расцвел и помолодел, и дело не в модном образе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко семь раз за год отметил день рождения сына. Жена музыканта поделилась концепцией организации каждого праздника и объяснила, откуда взялась идея необычного торта.

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