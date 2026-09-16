Без нижнего белья? Чумаков попросил не обсуждать его достоинство из-за жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец сначала не сразу понял, что привлекло внимание журналистов.

Певец Алексей Чумаков прокомментировал обсуждение своего выступления на музыкальном конкурсе «Новая волна», во время которого поклонники обратили внимание на его сценический образ.

Артист вышел на сцену в шелковых брюках и активно танцевал, из-за чего некоторые зрители решили, что он был без нижнего белья. После распространения видео в социальных сетях журналисты попросили Чумакова прокомментировать «страстные танцы».

«Первое: я не в курсе, но спасибо. Второе: мне приятно ваше небезразличие к моему достоинству. Третье: мне приятно, что Вы называете это достоинством, а не недостатком. Четвертое: наличие оного все-таки плюс, чем его отсутствие», — ответил певец.

Чумаков отметил, что не вкладывал в свое выступление сексуальный подтекст, а также попросил внимательнее относиться к подобным высказываниям, поскольку он является женатым человеком. По словам артиста, его супруга может ревниво отнестись к подобным обсуждениям.

Позже певец рассказал в своем микроблоге, что сначала не понял, что именно привлекло внимание журналистов. По его словам, знакомые показали ему видео с выступления, где он танцует, общается со зрителями и приседает рядом с поклонниками.

«Я вообще не обратил на это внимание, но обратила пресса и множество небезразличных людей!» — написал Чумаков.

Поклонники положительно оценили реакцию артиста и отметили его спокойное отношение к ситуации. Некоторые пользователи также похвалили Чумакова за чувство юмора и умение отвечать на провокационные вопросы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.