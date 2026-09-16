Полип размером с куриное яйцо удалили из носа пациентки в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Новообразование затрудняло дыхание девушки.

Врачи Ступинской больницы в Подмосковье удалили у пациентки из носоглотки полип размером с куриное яйцо. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава области на официальном сайте.

Девушка обратилась в оториноларингологическое отделение с жалобой на полное отсутствие дыхания с левой стороны носа. Она также отметила, что смогла самостоятельно разглядеть у себя в горле странное новообразование, которое свисало из носоглотки.

При осмотре специалистов слова пациентки подтвердились. Оказалось, что это антрохоанальный полип — доброкачественное образование из слизистой гайморовой пазухи. Оно и затрудняло дыхание.

Удаленный антрохоанальный полип. mz.mosreg.ru

По словам заведующего отоларингологического отделения Сергея Шаркова, такие полипы чаще всего встречаются у детей. Данная пациентка также когда-то в детстве сталкивалась с этой проблемой. Тогда ей его удалили, однако со временем полип вновь отрос.

«Мы применили современный подход — удалили полип эндокскопически полностью, вместе с ножкой прямо из пазухи. Вместе с исправлением искривленной перегородки носа вся операция заняла около двух часов. Полип оказался настолько большим — шесть на четыре сантиметра, что пришлось извлекать его через рот», — рассказал Шарков.

Операция прошла успешно. Дыхание пациентки полностью восстановилось сразу после вмешательства медиков. Ее уже выписали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у жительницы Подмосковья врачи вытащили фрагмент зубной пломбы из носа. Вероятно, этот инородный предмет попал туда при давнем лечении зуба.

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