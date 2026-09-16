Власти Болохово извинились перед юной художницей, нарисовавшей Смешариков

Фото: ВКонтакте / Администрация г. Болохово Киреевского района / amobolohov

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Девочка заявила, что конфликт исчерпан.

Администрация города Болохово в Тульской области принесла извинения девочке, которую пытались привлечь к ответственности за вандализм из-за нарисованных на детской площадке героев мультфильма Смешарики. Об этом 16 сентября ТАСС сообщила сама школьница во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, куда она приехала как участник.

«Конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной», — рассказала юная художница.

Ранее местные власти расценили творческий порыв школьницы на прорезиненном покрытии детской площадки как акт вандализма и пригрозили уголовной ответственностью.

Девочка отметила, что сильно испугалась, когда в публичном пространстве появилась информация о ее возможном наказании. Но сейчас, по словам юной художницы, она испытывает радость от поддержки со стороны общества и гордость от того, что ее работа стала известной на всю страну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девочка, нарисовавшая Смешариков на детской площадке, приехала в студию анимации в Петербург. Для нее провели индивидуальную экскурсию, где показали, как создаются легендарные мультфильмы. Школьница также попробовала себя в озвучке — она проговорила несколько фраз Нюши.

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