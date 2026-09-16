Может ли уходовая косметика предотвратить появление морщин? Мнение дерматологов

Фото: 5-tv.ru

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Один фактор влияет на кожу сильнее многих процедур.

Уход за кожей не способен полностью остановить старение, однако некоторые средства могут поддерживать выработку коллагена и уменьшать выраженность возрастных изменений. Об этом сообщило Yahoo со ссылкой на дерматологов.

С возрастом кожа теряет эластичность, а количество коллагена снижается, поэтому появление морщин является естественным процессом. При этом грамотный уход помогает защитить кожу от дополнительных повреждений и замедлить появление некоторых признаков старения.

Специалисты отмечают, что ни один крем или сыворотка не могут полностью предотвратить образование морщин. На состояние кожи влияют генетика, естественное старение, воздействие ультрафиолета, образ жизни, питание, курение и физическая активность.

«У нас есть внутренние факторы, которые мы не можем полностью контролировать, — например, генетика, естественное старение и метаболическое воспаление, — и внешние факторы, такие как воздействие ультрафиолета, образ жизни, курение, питание и физические нагрузки. Уход за кожей — это лишь часть общей картины, но очень важная», — объяснила дерматолог Ксения Кобец.

По словам специалиста, правильный уход способен сохранить уже имеющийся коллаген, поддержать его выработку и сделать возрастные изменения менее заметными. Дерматолог Мариса Гаршик добавила, что результат зависит от регулярности процедур.

«Возможно, вы не увидите кардинальных изменений за одну ночь, но постоянство может принести свои плоды в долгосрочной перспективе», — отметила Гаршик.

Главным средством для профилактики возрастных изменений специалисты называют солнцезащитный крем. По словам Гаршик, защита от ультрафиолета помогает предотвратить появление пигментных пятен, морщин и потерю упругости кожи.

Эксперты рекомендуют использовать средства с SPF от 30 до 50 широкого спектра действия.

Еще одним важным компонентом ухода дерматологи называют ретиноиды. Они, как отмечают специалисты, имеют доказанную эффективность в борьбе с мелкими морщинами, изменениями пигментации и поддержании структуры коллагена.

При этом рецептурные препараты подходят не всем, поэтому многие используют более мягкие варианты с ретинолом.

Дополнительно в уход могут входить витамин С, антиоксиданты, пептиды, альфа-гидроксикислоты и полигидроксикислоты. Эти компоненты помогают улучшить состояние кожи, поддерживать ее защиту и уменьшать выраженность мелких морщин, однако не заменяют ретиноиды.

Специалисты также советуют не забывать о базовом увлажнении. Гиалуроновая кислота, глицерин и церамиды помогают поддерживать кожный барьер и делают кожу более устойчивой к активным компонентам.

По мнению дерматологов, эффективная схема ухода включает защиту от солнца утром, антиоксиданты, например витамин С, а также ретиноиды или пептиды вечером при необходимости.

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