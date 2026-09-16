Спасибо за теплый прием: номер Меган Маркл утек из школьной группы в мессенджере
USA TODAY: номер Меган Маркл утек из школьной группы в мессенджере
Фото: www.globallookpress.com/ I-Images
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Ранее герцоги Сассекские перевели детей в новое учебное заведение, так как переживали за безопасность.
Телефонный номер герцогини Сассекской Меган Маркл оказался в открытом доступе после ее добавления в школьную группу для родителей. Об этом сообщило USA TODAY.
Утечка произошла вскоре после того, как Меган присоединилась к чату, созданному для родителей учеников новой школы детей. В группу ее добавили в период подготовки Арчи и Лилибет к переходу в новое учебное заведение.
Поводом для смены школы стали опасения по поводу безопасности. Как предполагается, газета The Sun опубликовала скриншот переписки, на котором видно приветствие Меган в родительском чате.
«Добро пожаловать, Меган», — написал один из родителей.
Другой участник чата также отправил сообщение с приветствием.
«Привет, мамочки! Спасибо за теплый прием. Я так счастлива быть частью этого сообщества», — написала в ответ герцогиня.
Кто именно передал номер телефона Меган Маркл третьим лицам, неизвестно. Также не сообщается, продолжит ли герцогиня участвовать в общении с другими родителями через этот чат.
Представитель принца Гарри и Меган ранее сообщил, что супруги решили перевести детей в другую школу спустя два дня после обсуждения с сотрудниками службы безопасности практических вопросов текущих условий. По словам представителя, родители при этом выразили благодарность учителям и сотрудникам учебного заведения.
«Родители по-прежнему чрезвычайно благодарны всем учителям и сотрудникам за любовь, заботу и усилия, которые они приложили для их семьи. Это решение ни в коем случае не должно восприниматься как критика школы или исключительной заботы, которой там окружены дети», — сказал представитель Сассексов.
Смена школы произошла через несколько недель после того, как Гарри и Меган покинули свой дом в Калифорнии. Они вернулись в Великобританию спустя шесть лет после отказа от королевских обязанностей.
Предполагается, что семья поселилась в Котсуолдсе, однако точное место проживания не раскрывается.
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