Лавров назвал подготовку к войне с РФ самой популярной темой у европейских элит

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик отметил, что если Европа совершит попытку нападения на РФ, то противостояние окажется очень коротким.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал тему подготовки к войне с Россией самой популярной темой среди европейских элит. Политик сделал заявление в рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге.

«Сейчас мы слышим заявления уже от руководства Европейского союза о необходимости готовиться к войне с нашей страной», — рассказал министр.

Глава российского МИД также подчеркнул, что российская сторона не раз заявляла о том, что не собирается нападать на Европу. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в недавнем времени возвращался к этой теме и подтверждал отсутствие интереса со стороны России.

Тем не менее, по словам Лаврова, Европа ежедневно говорит о подготовке к войне против России. Политик заявил, что если Европа совершит попытку нападения на РФ, то это будет совсем другая война, и она будет очень непродолжительной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конфликт на Украине мог закончиться еще год назад. Об этом жестко высказался Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.