Фото: © Getty Images/Gary Gershoff / Contributor

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За свою карьеру он стал одним из величайших фокусников.

16 сентября 2026 года иллюзионисту Дэвиду Сэту Коткину, известному по псевдониму Копперфильда, исполнилось 70 лет. Он был обычным застенчивым мальчиком, который с детства любил фокусы. Это хобби превратило его в настоящую звезду и позволило 11 раз войти в книгу рекордов Гиннесса.

Его трюки казались невозможными и магическими, за них он даже получил свою собственную звезду на голливудской «Аллее славы». За свою карьеру Копперфильд заставил статую Свободы исчезнуть, прошел сквозь Великую Китайскую стену и провернул еще десяток номеров, которые так и не смогли повторить.

При этом мировая слава нисколько не помогла и даже навредила личной жизни Дэвида. Он мог совершить то, что противоречило законам природы, но покорить сердце супермодели Клаудии Шиффер у него все же не вышло. О запутанной судьбе скромного мальчика, превратившегося в одного из лучших иллюзионистов, в материале 5-tv.ru.

Потомок евреев эмигрантов

Дэвид Копперфильд с легкостью мог бы никогда и не стать фокусником. Он родился 16 сентября 1956 года в семье предпринимателя. Отец будущей звезды заведовал магазином мужской одежды, а его супруга была страховым агентом. Поэтому у их мальчика были все возможности, чтобы также стать дельцом.

Но душа юноши тянулась к другому. Он был очень закрытым и застенчивым, старался лишний раз не притягивать к себе внимание. Поэтому никто и предположить не мог, что в будущем он будет кумиром миллионов. Однако у Дэвида уже в раннем возрасте появилась страсть к иллюзиям.

Вероятно, любовь к необычному хобби у Копперфильда возникла из-за дедушки. Он был еврейским эмигрантом, переехавшим из Одессы в США, где вместе с женой зарабатывал на хлеб при помощи фокусов.

Дэвид не раз вспоминал, как уже в школе у него появился интерес к магии. Тогда он с легкостью запоминал все увиденные трюки, разгадывал их секреты, а после показывал окружающим в собственном исполнении. В семь лет он впервые провел платное выступление перед соседями.

В восемь лет Копперфильд начал показывать фокусы прихожанам в местной синагоге. Тогда артист еще не относился к своему хобби всерьез и занимался им ради удовольствия и возможности победить свою застенчивость.

В десять лет все изменилось. Дэвид взял себе псевдоним, назвавшись мальчиком-волшебником Давино, и всерьез занялся своим мастерством. Благодаря этому два года спустя юного иллюзиониста признали всерьез. Его пригласили в Американское сообщество магов, юноша стал самым молодым его членом.

Это достижение сильно помогло Копперфильду. Уже в 16 лет он стал преподавателем в Нью-Йоркском университете, где вел курс по «Искусству магии». В этом же учреждении иллюзионист и сам получал образование, поступив на факультет театрального искусства.

Однако уже в 18 лет Дэвид понял, что ему пора двигаться дальше. Он перебрался в Чикаго. Там ему предложили главную роль в мюзикле «Волшебник». Успех сам шел в руки фокуснику, и он не упускал своих возможностей.

Благодаря участию Копперфильда постановка стала одной из самых долгоиграющих за всю историю местной сцены.

Но иллюзионист не хотел останавливаться на достигнутом. Он активно интересовался бродвейскими спектаклями, популярными фильмами и драматургией. В 22 Дэвид окончательно убедился в том, что оставаться на одних подмостках ему больше нельзя, и устроился на телевидении.

Это стало поворотным событием в его судьбе, открывшим двери к мировой славе. Он вел программу «Магия», которая была настолько успешной, что уже спустя год он занялся своим собственным шоу «Магия Дэвида Копперфильда».

Изменил общество

Взрослая публика всегда относилась к фокусам со скепсисом, искала в них секреты и не верила, что настоящая магия правда существует. В представлении массового телезрителя эксперименты телеведущего были только отточенным ремеслом, и Копперфильд делал все, чтобы изменить это мнение.

В это время он и провел свои главные представления, за которые получил 21 премию «Эмми». Каждый новый выпуск артиста набирал все больше просмотров и перебивал рекорды по количеству зрителей.

В апреле 1983 года, когда Копперфильду было 27 лет, он совершил то, что навсегда внесло его имя в историю — заставил исчезнуть статую Свободы. За этим зрелищем наблюдало свыше 50 миллионов человек.

Дэвид провел все в прямом эфире, из-за чего права на ошибку у него просто не было. Для трюка он вместе со своей командой построил рядом с памятником две специальные вышки. На них подняли занавес, после падения которого статуя и пропала.

«С помощью магии я хочу показать, что мы воспринимаем свободу как должное. Порой мы не осознаем, насколько важна та или иная вещь, пока не лишимся ее», — рассуждал Копперфильд после проведенного трюка.

Долгое время никто не мог разгадать, в чем заключался секрет фокуса. С помощью прожекторов на вертолете Дэвид подсветил место, где исчезла статуя, чтобы показать, что она не спрятана за какой-то ширмой или еще чем-то, ее просто не было.

На самом деле суть трюка была очень простой и не заключалась ни в какой магии. Иллюзионист просто разместил публику и телекамеры на специальной вращающейся платформе, которая двигалась невероятно медленно, а звуки ее работы заглушала громкая музыка. Поэтому никто из присутствующих на шоу даже не заметил, что земля под его ногами крутилась.

В итоге зрители оказались к статуе спиной, а из-за того, что все проводилось ночью и освещение было недостаточным — смена пейзажа была незаметна. Прожектор на вертолете лишь усиливал этот эффект, вводя публику в заблуждение. Этот трюк вошел в книгу рекордов Гиннеса.

Исчезновения в целом были визитной карточкой Копперфильда. Он был настоящим артистом и с легкостью увлекал людей, заставляя их не замечать важные детали. Благодаря этому в его программе также пропали и реактивный самолет, и даже многотонный вагон Восточного экспресса.

В различных интервью Дэвид рассказывал, что на разработку одного подобного трюка у него уходило около двух лет кропотливой работы. Иллюзионист хотел заставить окружающих поверить в чудо, поэтому стремился к масштабу и делал все, чтобы его секреты оставались в тайне.

Именно так произошло с другим фокусом Копперфильда, который он показал еще в 1986 году. Тогда он прошел сквозь Великую Китайскую стену.

Для трюка рядом с преградой поставили подиум и закрытый шатер, на который был направлен прожектор. Находясь внутри, кудесник оставался виден публике, свет показывал его силуэт.

До начала фокуса Копперфильд демонстративно трогал стену и пытался ее толкнуть, доказывая, что перед ним настоящая преграда, а не декорация. В ходе трюка он также опирался на памятник, а затем просто провалился в него. Когда шатер отодвинули, зрители увидели, что внутри никого нет.

Затем артист буквально вырвался из камня, чем окончательно поверг окружающих в шок. Как именно Дэвид провернул эту иллюзию, неизвестно даже в 2026 году. По одной из версий, фокусник просто подготовил участок стены, сделав в нем скрытую полость. Однако едва ли телеведущему позволили ради шоу изменить строение всемирного наследия ЮНЕСКО.

Любовь не подвластна даже магии

Несмотря на свою популярность и невероятный успех в иллюзиях, благодаря которым Копперфильд получил репутацию человека, способного подчинить себе даже законы физики, личная жизнь далась ему куда сложнее.

В 1993 году он познакомился с моделью Клаудией Шиффер, которая позднее стала его главной ассистенткой. Свою любовь к красотке фокусник демонстрировал, распиливая избранницу перед публикой пополам.

Благодаря Копперфильду манекенщица стала настоящей звездой. Она появлялась в его самых эффектных номерах и быстро стала любимицей зрителей. Уже в 1994 году Дэвид объявил о помолвке с помощницей.

Однако в роман знаменитостей верили далеко не все. Многие считали его типичной тому времени пиар-акцией. Журнал Paris Match даже опубликовал договор, согласно которому артист ежегодно платил невесте по 250 тысяч долларов за роль его избранницы.

Артисты не стали мириться с этой публикацией и сразу обратились в суд, благополучно выиграв дело. Вот только до свадьбы звезды так и не дошли. В 1999 году они расстались, объяснив это невозможностью уделять внимание личной жизни из-за работы.

Однако Дэвид очень быстро сам доказал, что этот тезис был сомнительным. Он закрутил роман сначала с одной моделью, потом сменил ее на другую и так вступил в отношения с еще несколькими красотками. Свою судьбу Копперфильд нашел только в 2010 году.

Супругой телеведущего стала модель Хлоя Госселин. В браке с ней артисту нисколько не мешала ни работа, ни трудные иллюзии. Несмотря на разницу в возрасте, манекенщица на 28 лет моложе фокусника, супруги с легкостью построили семейное счастье. В этом романе у звезды родилась дочь Скай.

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