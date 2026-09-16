«Нас объединяет общее дело»: Евгения Медведева высказалась о мировом спорте

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Спортсменка рассказала о первой международной поездке после долгого перерыва.

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о возвращении российских спортсменов на международную арену. Фигуристка отметила, что главное в спорте — не только соревнования, но и отношения между людьми.

«Знаете, вот буквально полторы недели назад я вернулась с первого международного турнира, на который допустили, хоть и под нейтральным флагом и без гимна наших спортсменов. И я вспомнила, что такое спорт на международной арене», — рассказала Медведева корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Фигуристка отметила, что во время турнира встретила спортсменов из разных стран, с которыми ранее выступала на одних соревнованиях. По ее словам, среди них были представители Канады, США, Японии, Кореи, Узбекистана, Франции и Германии.

«Мы друг друга не воспринимаем именно вот если мы говорим про именно межспортивные такие отношения, мы друг друга не воспринимаем по флагам. Мы друг друга видим и такие: «Вау, сколько лет не виделись!», — поделилась спортсменка.

Медведева рассказала, что многие ее бывшие соперники сейчас работают тренерами и хореографами. Она отметила, что с некоторыми из них не виделась около семи лет, поэтому встреча стала для нее особенно теплым моментом.

«И это был такой классный опыт, когда ты видишь ребят, с которыми ты соревновался, кто-то раньше был твоим соперником, кто-то в другом виде соревновался, но ты все время пересекался с ним на турнирах», — сказала фигуристка.

По словам Медведевой, спорт выходит за рамки самих соревнований и объединяет людей, которые связаны общим делом.

«Спорт — это всегда не только спорт. Спорт — это люди в нем, сильные люди, которых объединяет общее дело. Здесь поскорее бы этого было больше, и мы все общались», — добавила Евгения Медведева.

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