«Открыла новую эру»: Валиева выступит в ледовом шоу в Мексике

Фигуристка Камила Валиева выступит в ледовом шоу Passio CDMX в Мексике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Организаторы представления объявили состав участников осеннего проекта.

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу Passio CDMX, которое пройдет в Мексике в октябре. Об этом сообщили организаторы представления в социальных сетях.

Спортсменка выйдет на ледовую арену Санта-Фе 3 и 4 октября. Начало шоу запланировано на 19:30.

Организаторы представили Валиеву как одну из самых заметных фигуристок своего поколения и напомнили о ее мировых рекордах. В публикации шоу отметили, что российская спортсменка оказала влияние на развитие фигурного катания.

«Камила Валиева открыла новую эру в фигурном катании. Теперь она продолжит это наследие на льду Passio CDMX», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее Международный союз конькобежцев отклонил апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на решение о лишении их нейтрального статуса. Российские фигуристы не получили допуска к международным соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям.

Согласно новым требованиям, спортсмены с нейтральным статусом должны выполнить дополнительные условия для попадания в список запасных участников серии Гран-при. Российская сторона заявила, что считает эти требования несправедливыми.

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