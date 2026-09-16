Не выбрасывайте в мусор: что делать, если икона разбилась

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Даже к испорченному образу следует относиться с уважением.

Поврежденную икону, которую невозможно отреставрировать, не следует выбрасывать в мусор, а необходимо утилизировать с уважением к святыне. О том, как правильно поступить с разбитым образом, Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам эксперта, если при переезде или в быту разбилось только стекло в рамке, а сам образ остался целым, достаточно заменить его. В случае, когда икона получила более серьезные повреждения — появились трещины, осыпалась краска или пострадала бумажная основа, необходимо сначала оценить возможность реставрации.

Восстановлением таких предметов занимаются специалисты при крупных храмах и монастырях. Реставраторы могут вернуть образу первоначальный вид даже после серьезных повреждений. Однако если восстановление невозможно, выбрасывать икону в контейнер для мусора нельзя.

«Единственный правильный путь — предать икону огню. Сжечь ее нужно в чистом месте, где никто не будет ходить по пеплу, например, на своем приусадебном участке. Оставшийся пепел следует закопать в непопираемом месте, либо, по древней традиции, пустить по течению реки», — сказал Михаил Иванов.

Если самостоятельно организовать такую процедуру невозможно, поврежденную икону можно передать в православный храм. Во многих церквях есть специальные печи, где святыни утилизируют в соответствии с церковными правилами.

Иванов подчеркнул, что случайное повреждение иконы без злого умысла не считается грехом, однако даже к испорченному образу следует относиться с уважением.

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