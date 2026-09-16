Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к соотечественникам накануне выборов в Государственную думу, призвав их прийти на избирательные участки.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества», — заявил президент.

С 18 по 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Основным днем голосования будет воскресенье, но Центризбирком принял решение о трехдневном формате: избирательные участки будут открыты с раннего утра до позднего вечера.

В некоторых регионах параллельно пройдут выборы губернаторов, а также депутатов региональных законодательных собраний и местных органов власти.

На выборах граждане выберут 450 депутатов Государственной думы нового созыва, которые будут работать в течение пяти лет.

В 2026 году предусмотрены различные способы участия в голосовании. Основной метод остается классическим: прийти на свой избирательный участок с паспортом гражданина Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке свыше пяти тысяч моряков приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона. Итоги голосования станут известны после завершения общего подсчета голосов 20 сентября.

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