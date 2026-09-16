Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к соотечественникам накануне выборов в Государственную думу, призвав их прийти на избирательные участки.
С 18 по 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Основным днем голосования будет воскресенье, но Центризбирком принял решение о трехдневном формате: избирательные участки будут открыты с раннего утра до позднего вечера.
В некоторых регионах параллельно пройдут выборы губернаторов, а также депутатов региональных законодательных собраний и местных органов власти.
На выборах граждане выберут 450 депутатов Государственной думы нового созыва, которые будут работать в течение пяти лет.
В 2026 году предусмотрены различные способы участия в голосовании. Основной метод остается классическим: прийти на свой избирательный участок с паспортом гражданина Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке свыше пяти тысяч моряков приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона. Итоги голосования станут известны после завершения общего подсчета голосов 20 сентября.
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