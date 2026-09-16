Фото: Рюмин Александр/ТАСС

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По словам официального представителя МИД РФ, Токио не стоит создавать еще больше проблем в двусторонних отношениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Токио необходимо учитывать дипломатические нормы для восстановления безвизовых поездок японцев на Курильские острова для посещения могил предков. Захарова прокомментировала стремление японской стороны возобновить такие поездки в беседе с РИА Новости на полях международного фестиваля молодежи.

«Просто надо прилично себя вести, помнить о том, что существует дипломатия, и перестать создавать дополнительные проблемы ко всем, которые уже созданы ими в двусторонних отношениях», — сказала представитель МИД РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что расширение военной помощи Киеву со стороны Токио осложняет перспективы нормализации российско-японского диалога. Это заявление прозвучало по итогам встречи замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто.

В МИД РФ отметили, что продолжение Токио антироссийского курса, включая реакцию в Японии на посещение президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов, а также увеличение военной поддержки Украины отдаляют возможность восстановления диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала реакцию Японии на поездку Владимира Путина на Итуруп. Официальный представитель МИД РФ заявила о двойных стандартах японских властей, напомнив, что южные Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, а Москва считает вопрос своего суверенитета над ними закрытым.

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