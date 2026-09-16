США снимут санкции с предприятий Белоруссии в обмен на освобожденных заключенных

Фото: legion-media/Karen Hovsepyan

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Этого удалось добиться по итогам переговоров американского спецпосланника с Александром Лукашенко.

Белоруссия освободит 25 заключенных, а США снимет санкции с предприятий ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула.

«В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний — «Лакокраска» и «Беллесбумпром», — заявил представитель Соединенных Штатов.

Этого соглашения удалось добиться по итогам переговоров Джона Коула с президентом республики Александром Лукашенко. Они прошли 15 сентября в Минске. Белорусский лидер встретился с делегацией из США, которую возглавлял спецпосланник.

Стороны обсуждали как двусторонние, так и международные вопросы, которые интересны обоим государствам. По словам Коула, встреча была продуктивной, так как им удалось достичь большого прогресса.

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