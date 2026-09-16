«Права качает»: Бледанс осадила Омарова в скандале вокруг крещения его дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Актриса заявила, что отцу сначала стоит обеспечивать ребенка, а потом возмущаться.

Актриса Эвелина Бледанс встала на защиту Ксении Бородиной в разгоревшемся конфликте с ее экс-супругом телеведущей — бизнесменом Курбаном Омаровым — из-за крещения их общей дочери Теоны. Об этом актриса рассказала в беседе с 7Дней.ru.

Скандал набирает обороты после того, как Омаров публично возмутился решением экс-супруги крестить ребенка. Сам Омаров — мусульманин, но к какой-то определенной религии ребенка склонять не хотел, объясняя это возрастом дочери и уверенностью в том, что выбор она должна сделать самостоятельно.

Бледанс без колебаний поддержала звезду «Дома-2» Бородину. По ее словам, именно Ксения занимается повседневным воспитанием девочки, а значит, за ней должно оставаться решающее слово в таких вопросах. К тому же в жизни школьницы появился отчим, который тоже участвует в ее судьбе.

«Девочка сама сделала свой выбор. Она выбрала эту веру, веру матери», — заявила Эвелина.

Претензии Омарова о нарушении прежних договоренностей по вероисповеданию дочери актриса считает необоснованными. По ее мнению, у отца было достаточно времени и возможностей повлиять на мировоззрение ребенка, но он ими не воспользовался.

«Курбан пускай ребенка обеспечивает, а потом права свои качает», — добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмен Курбан Омаров узнал от журналистов о том, что его бывшая супруга, телеведущая Ксения Бородина, тайно окрестила их общую дочь Теону. Бизнесмен напомнил, что между ним и Ксенией существовала четкая договоренность: не навязывать Теоне религию до тех пор, пока она не повзрослеет и не сделает выбор самостоятельно.

Омаров уверяет, что все эти годы он данное слово соблюдал, однако, как выяснилось, договоренность была выполнена в одностороннем порядке.

При этом Омаров подчеркнул, что к любому вероисповеданию относится с уважением, так как вырос в семье, где чтили и мусульманские, и христианские традиции. Он добавил, что вопрос здесь не в самой религии.

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